Чадаев: Московская богема ждёт, когда Путин промахнётся

России не страшны внешние угрозы – основную опасность для нее представляет внутренняя дестабилизация. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в стране находится большое количество бизнесменов, влиятельных людей и «столичной богемы», которые недовольны СВО и ждут своего часа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Как человек, любящий российскую историю, я точно знаю, что с незапамятных времен Россию никогда не завоевывали, но за сравнительно недавнее время она дважды разваливалась изнутри. В этом смысле для меня риск состоит не только в том, что наша армия окажется слабее, чем ожидалось, а в том, что у нас наше общество, наша политическая система может не выдержать нагрузок. То, что сегодня уровень поддержки СВО выглядит высоким, то, что, вроде бы, по крайней мере, с этой стороны все хорошо, меня не полностью убеждает. Потому что существует большое количество влиятельных и не бедных людей, которые очень многое потеряли с изменением отношений между Россией и Западом, существует большое количество городской фронды, богемы, интеллигенции, особенно столичной, которая ждет момента, ждет какой-нибудь крупной неудачи, чтобы вновь поднять голос и сказать: «А мы же говорили». Есть, наконец, пока не очень значительные, но, все-таки, определенные экономические трудности – падение ВВП, может быть, не такое большое, как ожидалось, но у нас, все-таки, будет. В этом смысле, когда я говорю о вовлеченности, я говорю, что те технологии гражданской мобилизации, которые есть у Украины, они не столько позволили им стать сильнее на полях сражений, сколько позволили им не развалиться в первые недели и месяцы после того, как началась наша СВО», – заявил Чадаев.