Чадаев: Московская богема ждёт, когда Путин промахнётся

20.08.2022  11:51 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 713
 
Дзен, Либералы, Москва, Оппозиция, Россия


России не страшны внешние угрозы – основную опасность для нее представляет внутренняя дестабилизация. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в стране находится большое количество бизнесменов, влиятельных людей и «столичной богемы», которые недовольны СВО и ждут своего часа.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Как человек, любящий российскую историю, я точно знаю, что с незапамятных времен Россию никогда не завоевывали, но за сравнительно недавнее время она дважды разваливалась изнутри. В этом смысле для меня риск состоит не только в том, что наша армия окажется слабее, чем ожидалось, а в том, что у нас наше общество, наша политическая система может не выдержать нагрузок.

То, что сегодня уровень поддержки СВО выглядит высоким, то, что, вроде бы, по крайней мере, с этой стороны все хорошо, меня не полностью убеждает. Потому что существует большое количество влиятельных и не бедных людей, которые очень многое потеряли с изменением отношений между Россией и Западом, существует большое количество городской фронды, богемы, интеллигенции, особенно столичной, которая ждет момента, ждет какой-нибудь крупной неудачи, чтобы вновь поднять голос и сказать: «А мы же говорили».

Есть, наконец, пока не очень значительные, но, все-таки, определенные экономические трудности – падение ВВП, может быть, не такое большое, как ожидалось, но у нас, все-таки, будет.

В этом смысле, когда я говорю о вовлеченности, я говорю, что те технологии гражданской мобилизации, которые есть у Украины, они не столько позволили им стать сильнее на полях сражений, сколько позволили им не развалиться в первые недели и месяцы после того, как началась наша СВО», – заявил Чадаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть