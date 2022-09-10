Чадаев: Наш противник ведет более современную войну. Пора делать выводы

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Новости Украины

Российская армия оказалась лишь ограниченно пригодной к современной войне, а потому нужно принимать ряд стратегических решений, необходимых для победы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет известный московский политолог, президент Фонда исследований проблем демократии Алексей Чадаев.

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«Если отмести пропагандистский шлак про хитрые планы и принять реальность как она есть — вывод, который должен быть сделан из сентябрьских событий на харьковском фронте, а также и из череды предшествующих жестов доброй воли, должен быть такой. Безотносительно к мужеству, доблести, профессионализму наших солдат и офицеров, ВС РФ как целое, как структура — в нынешнем виде являются, мягко говоря, ограниченно годными к современной войне. И ключевые дефекты кроются не в комплектовании, снабжении, вооружениях, и даже не в управлении как таковом, а в уровне стратегического мышления, качестве понимания ритма и логики противостояния», – считает Чадаев.

Он полагает, что происходящее все сильнее напоминает Харьковскую катастрофу весны 1942 года, когда советские войска, не сумев в весеннем наступлении взять Харьков, попали в окружение после одновременного удара противника на Купянск с запада и на Изюм от Славянска с юга, что в итоге обернулось выходом вермахта до Волги.

«Дефект стратегического планирования один и тот же и тогда, и сейчас: наши в обоих случаях наступали на юг и юго-запад вдоль Оскола, оставляя за спиной такой мощный и удобный с точки зрения организации контрудара логистический узел, как Харьков», – пишет автор.

При этом он убежден, что поражение может пойти на пользу и, как это произошло в 42-м, были приняты несколько важных решений, в корне изменивших дальнейший ход войны. В нынешней ситуации, считает эксперт, России «нужно победить время».

«Сегодня необходимо констатировать: наш противник ведет более современную войну, чем мы. И превосходство в артиллерии, авиации и танках ничего не решает при отставании в разведке, анализе, планировании и организации взаимодействия родов войск. И в пределе, в качестве стратегического мышления. Разборы полетов оставим разборщикам, а мое резюме такое. Еще весной я сказал нескольким людям, в том числе из имеющих прямой доступ к главе государства (надеюсь, что никто из них теперь не скажет, что забыл): когда противник ведет с тобой войну, а ты против него ведешь СВО, скорее всего, результатом будет военное поражение. Либо мы воюем, либо мы сдаемся, третьего не дано. Вот и давайте решать. Но если мое мнение, я за то, чтобы воевать», – резюмировал Чадаев.