Чадаев: России в любом случае придется платить за восстановление Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва готова будет вложиться в восстановление Украины в случае ее присоединения к РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с российским политтехнологом Семеном Ураловым заявил московский политический аналитик Алексей Чадаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он предложил представить две гипотетических ситуации. В первой из них ВСУ разбили в хлам всю российскую армию, захватили Донбасс, Донецк, Луганск, Крым, вышли на государственные границы Украины образца 1991 года. Во второй – «остановили наступление, опрокинули, победили, пошли, что-то захватили».

Эксперт убежден, что ни в первом, ни во втором случае война не остановится, а закончится лишь в тому случае, если «Россия согласилась платить за восстановление Украины».

«То есть, в одном случае она согласилась платить за восстановление Украины, которую она присоединила к себе. Это победа наша. В другом случае она согласилась платить за восстановление Украины после того, как признала свое поражение, подняла лапки и сказала: все, снимите санкции, мы виноваты, мы согласны», – продолжает аналитик.

По его словам, есть «два крайних сценария».

«Но при всем их различии их объединяет одно, что в обоих случаях Россия платит за восстановление Украины. Больше платить никто не собирается. Очевидно совершенно. Не собирается Запад, который уже отдал кучу денег на войну», – считает политолог.

Он подчеркнул, что война «заканчивается в тот момент, когда этот факт является общепризнанным».

«Но если это так, то конечно нам, разумеется, лучше платить за восстановление того, что наше, чем за восстановление того, что не наше… В этой ситуации для нас логичный выбор – это побеждать», – резюмировал Чадаев.