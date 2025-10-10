Чадаев: Зеленский – внучок Аллы Борисовны 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский народ не ведет войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил политический аналитик и основатель производства дронов КВН и школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что недавно полемизировал с одним из своих киевских подписчиков, который пытался ему доказать, что против России воюет украинский народ.

«На что я ему ответил: «Нет, дружище, народ – это те, кого ТЦКашнки на улицах ловят, а против государства российского воюет, ещё по одному культовому [определению], не народ, это хуже народа. Это «лучшие люди города», – заметил Чадаев.

Он пояснил, что имеет в виду так называемое «гражданское общество».

«Но если мы воспримем, что это вообще одно пространство, нет никакой Украины и России, то мы можем описать СВО как войну, где на одной стороне такая шаткая и неустойчивая коалиция из государства РФ со всеми его пирогами и тараканами и русского народа. А на другой стороне – «лучшие люди» из обоих государств, оно же «гражданское общество» со всего постсоветского пространства», – отметил эксперт.

Он признал, что в определенном количестве эти «лучшие люди» есть и в Москве.