Чадаев: Зеленский – внучок Аллы Борисовны 

Олег Кравцов.  
10.10.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 364
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский народ не ведет войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил политический аналитик и основатель производства дронов КВН и школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рассказал, что недавно полемизировал с одним из своих киевских подписчиков, который пытался ему доказать, что против России воюет украинский народ.

«На что я ему ответил: «Нет, дружище, народ – это те, кого ТЦКашнки на улицах ловят, а против государства российского воюет, ещё по одному культовому [определению], не народ, это хуже народа. Это «лучшие люди города», – заметил Чадаев.

Он пояснил, что имеет в виду так называемое «гражданское общество».

«Но если мы воспримем, что это вообще одно пространство, нет никакой  Украины и России, то мы можем описать СВО как войну, где на одной стороне такая шаткая и неустойчивая коалиция из государства РФ со всеми его пирогами и тараканами и русского народа. А на другой стороне – «лучшие люди» из обоих государств, оно же «гражданское общество» со всего постсоветского пространства», – отметил эксперт.

Он признал, что в определенном количестве эти «лучшие люди» есть и в Москве.

«Но просто в Киеве Зеленский – плоть от плоти «лучших людей». Это буквально один из внучков Аллы Борисовны [Пугачевой]», – резюмировал Чадаев.

