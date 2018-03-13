13.03.2018, Москва, Олег Кравцов

2 969 просмотров

Чаепитие с полонием, ужин с «Новичком»…

По-видимому, обитателям лондонской Даунинг-стрит, 10 мало в жизни острых ощущений и без того испорченных отношений с Россией, раз уж внутри Соединенного Королевства от обвинений в кибератаках и ответственности за результаты Брексита перешли к раскручиванию нового витка истерии, очень напоминающего шабаш вокруг летального «чаепития с полонием» перебежчика Литвиненко.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, сделала резкое, фактически ультимативное заявление, возложив на Россию ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, потребовав от России немедленного, до вечера вторника, раскрытия программы по производству ОВ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Теперь очевидно, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного предназначения именно такого типа, которое разрабатывала Россия. Это часть разработок группы нервно-паралитических веществ под названием «Новичок»… Известно, что Россия прежде производила эти вещества и все еще способна их производить».

«Учитывая российскую историю исполнения одобренных государством казней и наше понимание, что Россия считает некоторых перебежчиков легитимной целью для таких казней, правительство (Великобритании) пришло к выводу, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипаль».

По словам премьера, есть только две версии того, что произошло в Солсбери 4 марта (когда были отравлены Скрипаль и его дочь): «или это было прямое действие Российского государства против Соединенного Королевства, или российское руководство утратило контроль за своими потенциально катастрофически разрушительными веществами и позволило им попасть в посторонние руки».

Мэй также добавила, что глава Форин-офис (а это не кто иной, как дешёвый клоун Борис Джонсон) вызвал в понедельник для объяснений посла Российской Федерации Александра Яковенко и потребовал от него ответа на вопрос, какая из этих двух версий имела место быть, и объяснить, как произведенное в России нервно-паралитическое вещество было привезено в Солсбери и каким образом оно было применено против отца и дочери Скрипаль. По ее словам, глава МИД потребовал от посла РФ, чтобы Россия немедленно и полностью, до утра вторника, раскрыла программу «Новичок» по производству химического оружия.

Мэй также с явным неудовольствием вспомнила о «деле Литвиненко». Дескать, российское руководство, вместо того, чтобы покаяться в очевидных для британских следователей делах, стало отрицать государственное вмешательство и отказалось выдавать российских граждан, которых затребовала британская юстиция. Премьер также напомнила об участии Великобритании в санкциях против России.

Вокруг отравления Скрипаля развита бурная деятельность. Скотланд-Ярд теребит и вышибает показания из опальных российских олигархов, Лондон планирует обсудить проблему на уровне НАТО и готовит собственный «список Магницкого».

Небратья, в частности, известный нацист Игорь Мосийчук, радостно предвкушают, что Россию вот-вот объявят страной-террористом со всеми вытекающими последствиями…

Теперь по сути дела. Предатель и бывший сотрудник ГРУ Скрипаль – давным давно отработанный материал и никакого интереса для спецслужб не представляет. Когда-то давно, в Испании, где прогнивший сотрудник военной разведки занимался мелкими гешефтами, отправляя вино в Россию, британская разведка МИ-6 поймала его в «медовую ловушку». Проще говоря, спалила на специально подсунутой бабе. Позже, работавший в системе кадров ГРУ, мерзавец Скрипаль передал западным спецслужбам десятки личных дел российских нелегалов, выручив за это около 100 тыс. фунтов. В конце концов Скрипаль был обезврежен, изобличён и полностью признал свою вину.

По мнению ветеранов советских и российских спецслужб, ущерб, нанесённый стране Скрипалем, сопоставим с деятельностью небезызвестного Пеньковского.

В 2006 году решением суда Скрипаль был лишён всех званий и наград и осуждён на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В 2010 году президент Медведев помиловал мерзавца и вместе с ещё тремя предателями его обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, преданных перебежчиком из СВР Потеевым. На выдаче Скрипаля настаивала Великобритания.

Как видим, к моменту обмена, российские спецслужбы имели бездну времени и возможностей уконтрапупить Скрипаля по-тихому и спрятать концы в воду, но почему-то задумали чесать левое ухо правой рукой через колено, чтобы ликвидировать мразь далеко от дома и непременно со скандалом. И не просто отравить, как крысу, подсунув эклерчик с цианидом, а посредством очень опасного (как пишут в открытых источниках) и редкого нервно-паралитического ОВ «Новичок».

Теперь немного о «Новичке». Из открытых, но непроверенных источников можно узнать, что в 1973 году группе советских химиков из НИИОХТ (головного НИИ по разработке химического оружия при полигоне Шиханы) под руководством П.П. Кирпичева была поставлена задача создать в рамках программы «Фолиант» нейро-паралитическое ОВ, превосходящее любые зарубежные аналоги. Новое ОВ должно было отличаться от старых огромной токсичностью в малых дозах. Итогом работы стало создание трех уникальных фосфор-фторорганических ОВ нервно-паралитического действия «Вещество 33», «A-232», «А-234».

Указываются даже города, где производились химические токсины: Ново-Чебоксарск, Волгоград, Шиханы (Саратовская область).

В 1990 году ОВ «Новичок» было принято на вооружение Советской Армии. Ходили слухи, что достаточно было распылить в воздухе один грамм этой отравы, чтобы в считанные минуты убить население среднего мегаполиса. Впрочем, если учесть, что на вооружении потенциального противника уже стояли боевые ОВ класса VX с очень похожими свойствами, то можно говорить разве что о соблюдении паритета.

Вскоре, как известно, был подписан международный договор о запрещении и полном уничтожении химического оружия. И последние 25 лет страны, потратившие огромные средства и десятилетия на создание обширных химических арсеналов, занимались уничтожением ОВ и их прекурсоров под строгим контролем международных наблюдателей. 27 сентября 2017 года Россия полностью избавилась от химического оружия, о чём официально заявил президент Путин.

Внезапно! Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, получившая широкую известность за свои разоблачительные расследования о поставках США и Саудовской Аравии оружия террористам в Сирии, в своём Telegram-канале SecretPaper сообщила интересную подробность. Всего в 13 км от городка Солсбери, где были отравлены отец и дочь Скрипаль, расположена британская армейская база химических и биологических исследований «Портон Даун», которая уже не раз вляпывалась в скандалы с испытанием нервно-паралитической дряни на людях.

Таким образом, властям Великобритании предстоит нелёгкий труд, чтобы самим отмазаться от раздутого ими же скандала. Химические формулы трёх типов «Новичка» при желании можно найти в интернете. Великобритания – страна с развитой наукой вообще и химическими технологиями в частности. Соответственно, разработать синтез советского ОВ – задача для британских военных химиков вполне посильная.

Великобритания уже давно заработала кислый имидж страны, где с российскими предателями или оппозиционерами регулярно происходят какие-нибудь неприятности. Иногда с летальным исходом. Вспомним, каким показным и изощрённым было убийство Литвиненко. Перебежчик лысел и гнил буквально на глазах и британские масс-медиа буквально упивались его агонией. Вспомним также, как через несколько дней после кончины Литвиненко из английской больнички опрометью сбежал в Москву обдристаный Егор Тимурович Гайдар. Причём, по заявлению пресс-секретаря «младореформатора», у Плохиша также было обнаружено радиационное отравление.

Англичане вообще любят травить своих недругов. Вспомним английскую детективную классику: «Вилла «Белый конь» Агаты Кристи, Морган-отравитель, пойманный Шерлоком Холмсом, «Чисто английское убийство» и сотни других произведений на эту тему.

Просто на сей раз кормить полонием Скрипаля британским джентльменам из спецслужб было бы не комильфо. Но тот же почерк прослеживается и в данном случае – выбран недешёвый и очень скандальный способ убийства никчёмного предателя. Да и вообще, «ищи кому выгодно».

Ну, а то, что мадам британский премьер на тупом серьёзе принялась шамкать о «российской истории исполнения одобренных государством казней», так это просто детский лепет. Ещё в советском КГБ, после ликвидации Бандеры, признали выпиливание перебежчиков и двойных агентов на чужой территории пустым занятием. Сложно, скандально, и часто сопряжено с потерей ценных кадров. В наше время, кажись, из серьёзных разведок один «Моссад» всё ещё занимается зарубежными ликвидациями.

Можно предположить, что МИД России в ответ на запрос предложит Терезе с Бориской прочистить уши и напрячь память, чтобы в их головах закрепился факт: Россия полностью избавилась от химического оружия.

В качестве ответной меры было бы неплохо инициировать экстренную проверку британского химико-биологического гадюшника «Портон Даун». Пусть теперь сами выкручиваются и придумывают оправдания.