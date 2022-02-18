Чаленко: В Донецке все хотят полного и тотального разгрома Украины

Жители Донбасса восемь лет страдают под украинскими обстрелами. Россия должна положить этому конец.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил уроженец Донецка журналист Александр Чаленко, в 2014 году вынужденный покинуть Киев после государственного переворота.

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«Мне вообще не важно, кто начнет первым. Начнет ли военные действия первой Украина, Россия или ЛДНР. Я точно знаю, что Новороссия и Малороссия должны воссоединиться с РФ. Это исторические русские земли, и РФ как наша Русская Пруссия, как Русский Пьемонт имеет право с помощью военной силы возвратить их обратно. Если бы это произошло, я был бы двумя руками за, и мне пофиг, что об этом думает Запад.

У всего этого есть и личностный аспект. Россия должна положить конец страданиям людей Донбасса, которые доведены до крайности тем, что война идет девятый год. Дончане и луганчане устали. Моя семья из Донецка.

Мой отец, здоровый человек, умер в 2021 году от последствий инсульта, случившегося у него в 2015 году. Сам же инсульт стал следствием психологического перенапряжения и сильнейших стрессов в период 2014-2015 г.г. – отец два раза попадал под украинский артиллерийский обстрел.

Мать похудела на 18 кг. Брат, частный предприниматель, разорен из-за украинской блокады и падения покупательского спроса из-за бедности граждан, вызванной войной. Пожилые соседи – муж и жена – застрелились, так как не могли найти денег на лечение. Экономический упадок богатого прежде региона и неопределенность будущего не вызывало оптимизма. В Донецке все хотят полного и тотального разгрома Украины. Всем плевать, кто начнет первым. Главное – разгром.

Так что в ДНР и в ЛНР приветствовали бы разгром Россией украинской армии. Мои друзья тихо радуются: если это начало войны, то ура, так как она через неделю закончится разгромом Украины. Все хотят не просто признания ЛДНР, а вхождения Донбасса в состав России», – уточнил Чаленко.