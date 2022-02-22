Чаленко возмущен: Не слушайте Носовича про Украину!

Журналист Александр Чаленко, вынужденный покинуть Киев в 2014 году, возмущен выступлением калининградского политолога Александра Носовича, который накануне выступил против возвращения исторических русских земель, ныне входящих в состав Украины.

Об этом Чаленко заявил «ПолитНавигатору».

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«Когда я читал «аналитические» мудрствования насчет Украины какого-то Носовича, то где-то каждое четвертое предложение, не мог себя сдерживать в интеллигентных рамках, говоря себе: «Господи, какой он дурак!».

Кто такой Носович? Почему у него берут комментарии по поводу Украины? Он что, специалист? Он бывал на Украине? Жил там? На основании чего он делает свои прогнозы?

Во-первых, с чего он решил, что Украина нищая? Средняя зарплата на Украине – 640 долларов, а в России – 680 долларов.

Украина – это богатая территория. Тут и металлургия, и добыча железной руды, уголь, атомные электростанции, порты, хорошее сельское хозяйство. Все там хорошо, потому что этим всем занимаются такие же русские люди, как и в Москве, и в Самаре. Одних миллиардеров 8 человек. Они что, доллары печатают? Нет.

Рассказы Носовича про какое-то кодирование «украинцев» и про то, что «раскодировать» этих «русофобов» придется не одно поколение. Ну что за бред?

Говорил и говорю. Первое: «украинцы» есть только потому, что есть «Украина». Не будет «Украины» – не будет «украинцев». Вон пал СССР, и где ж советские люди делись? Их нет

Второе: как только российские танки будут стоять в Киеве, вы там через год не найдете ни одного майданщика. Все будут говорить, что они русские.

Поэтому не надо слушать «экспертов» типа Носовича, обращайтесь к настоящим специалистам», – резюмировал Чаленко.