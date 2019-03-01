Чалый: Губернатор Севастополя должен быть отправлен в отставку новым составом закса

01.03.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не оправдал надежд избирателей и должен быть отправлен в отставку новым составом законодательного собрания, который сформируется по итогам голосования осенью 2019 года.

Об этом в интервью телеканалу «НТС» заявил герой «Русской весны», бывший «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы мы ни говорили, мы эту личность выбрали. Можно пенять на какие-то законы, это все не соответствует действительности. Это не соответствует результату. Результат был определен тем, что на тот момент большинство населения Севастополя было готово голосовать за действующего губернатора.

Если Меняйло, можно говорить, выбрали депутаты Законодательного собрания, это вообще другая история, то здесь выбирали горожане. Я бы сказал, что это такой жесткий урок демократии…

Да, этот человек имел тогда такие рейтинги, да он с хорошим образованием, молодой, красивый из-под президента, с красивыми лозунгами, медийной картинкой, произвел впечатление на достаточное количество для избрания людей. Тогда объективно по рейтингам он был выше всех. То есть, никто реально на тот момент не мог составить ему конкуренцию.

Через год уже к нему отношение другое, потому что он уже себя проявил совершенно по-другому. Ну вот такие проблемы демократического выбора.

Ну, вот теперь мы получили еще большую проблему, потому что, если его назначали, его могут снимать те, кто назначали, а теперь получается, что мы его выбрали, и что с ним делать, он конкретный разрушитель.

Но мы оказались в такой ситуации. Очень сожалею, но думаю, что это вопрос личностный…

Я считаю, что новый состав Закса надо избирать, который должен губернатора отправить в отставку. 16-ю голосами это можно сделать, если он доживет до этого времени сам. Это легитимный способ губернатора отправить в отставку», – заявил Чалый.