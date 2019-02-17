17.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Российская элита испугалась событий февраля 2014 года в Севастополе. Об этом на круглом столе «Русская весна в большой русской истории» сказал депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Как мне кажется, властная Москва событий в Севастополе испугалась. Потому что за то, что происходило в городе в феврале и марте, необходимо было давать ответ. Ответ давать было некому или боязно», – сказал Горелов.

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Он полагает, что власть испугалась, прежде всего, действий лидера севастопольского восстания Алексея Чалого.

«Где это видано, чтобы в отдельном городе человек три недели кормил бюджетников за свои собственные деньги во имя великой идеи? Обеспечивал бы инсулином диабетчиков, разооружил два полка ВСУ, заплатив желающим отбыть на родину вполне конкретные деньги?» – сказал Горелов.

По его мнению, Чалый продолжал ломать российские шаблоны и после воссоединения Крыма с Россией.

«Где это видано, чтобы через три недели после назначения на должность губернатора человек бы сказал первому лицу: «Я хочу заниматься развитием города, пусть другой человек будет губернатором, у меня другие цели и задачи». Человек за свои деньги создал агентство и разработал стратегию развития Севастополя, которая стала основой предвыборной кампании партии «Единая Россия», – сказал Горелов.

Он напомнил, что независимую политику – нетрадиционную для России проводило и Законодательное собрание Севастополя, большинство в котором составляли участники Русской весны.

«Нужно было дать какой-то ответ. Мне кажется, нужно было формулировать национальную идею. А это оказалось тяжело. Этим объясняется информационное купирование событий, которые произошли в Севастополе», – сказал Горелов.