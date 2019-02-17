//exit;
17.02.2019, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь
Просмотров:

Чалый ломает шаблоны РФ

Российская элита испугалась событий февраля 2014 года в Севастополе. Об этом на круглом столе «Русская весна в большой русской истории» сказал депутат  Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Как мне кажется, властная Москва событий в Севастополе испугалась. Потому что за то, что происходило в городе в феврале и марте, необходимо было давать ответ. Ответ давать было некому или боязно», – сказал Горелов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он полагает, что власть испугалась, прежде всего, действий лидера севастопольского восстания Алексея Чалого.

«Где это видано, чтобы в отдельном городе человек три недели кормил бюджетников за свои собственные деньги во имя великой идеи? Обеспечивал бы инсулином диабетчиков, разооружил два полка ВСУ, заплатив желающим отбыть на родину вполне конкретные деньги?» – сказал Горелов.

По его мнению, Чалый продолжал ломать российские шаблоны и после воссоединения Крыма с Россией.

«Где это видано, чтобы через три недели после назначения на должность губернатора человек бы сказал первому лицу: «Я хочу заниматься развитием города, пусть другой человек будет губернатором, у меня другие цели и задачи». Человек за свои деньги создал агентство и разработал стратегию развития Севастополя, которая стала основой предвыборной кампании партии «Единая Россия», – сказал Горелов.

Он напомнил, что независимую политику – нетрадиционную для России проводило и Законодательное собрание Севастополя, большинство в котором составляли участники Русской весны.

«Нужно было дать какой-то ответ. Мне кажется, нужно было формулировать национальную идею. А это оказалось тяжело. Этим объясняется информационное купирование событий, которые произошли в Севастополе», – сказал Горелов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Новый лидер севастопольской «Единой России» цитирует Чалого
Поплатились за фейки: В Севастополе депутаты отказались финансировать губернаторское ТВ
Зама Овсянникова хотят отправить в оставку за провальные показатели Севастополя
Закс отреагирует на коррупционный скандал вокруг Севморпорта после оценки силовиков
Рейтинги губернаторов Крыма и Севастополя обвалились под Новый год
Эксперты признали Севастополь самым рискованным накануне выборов
Заксобрание Севастополя может выразить недоверие губернатору
Куратор Севастополя от «Единой России» пообещал поддержать горожан в конфликте вокруг Матросского бульвара
Депутаты Севастополя в пятый раз отклонили программу приватизации
Чалый предложил провести в Севастополе референдум по недоверию губернатору
Чалый: «Ситуация в Севастополе критическая. Дальше будет улица»
По вине правительства Севастополя сорвана и превратилась в посмешище сессия Заксобрания
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть