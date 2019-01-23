Закс отреагирует на коррупционный скандал вокруг Севморпорта после оценки силовиков

23.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Попытки представить политический кризис в Севастополе как следствие конфликта губернатора Дмитрия Овсянникова и неформального лидера городского Заксобрания Алексея Чалого не имеют под собой оснований.

Председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева в интервью изданию «Ридус» заявила, что проверка хозяйственной деятельности «Севморпорта», из-за которой разразился скандал, не была инициирована законодателями.

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«Мы поднимали проблему «Севморпорта» в рамках обсуждения законопроекта по тем ГУПам, которые у нас предлагалось приватизировать. Посколько «Севморпорт» был среди этих предприятий, мы все время говорили, что прежде, чем принимать какие-либо решения, нам необходимо изучить документы, которые бы свидетельствовали о земельных участках, о собственности, о реальной оценке и аудиторской проверке. Сейчас многие наши опасения подтверждаются», – сказала Алтабаева.

Накануне начальник главного контрольного управления Севастополя (ГКУ) Сергей Елизаров публично обвинил руководство «Севморпорта» в искусственном банкротстве предприятия при попустительстве чиновников городского правительства. Из-за давления губернатора Елизаров, не дожидаясь оформления окончательного акта по проверке, обратился в прокуратуру.

По словам Алтабаевой, Заксобрание пока не собирается вмешиваться в ситуацию.

«Если все факты, которые озвучил глава ГКУ, подтвердятся, оценку им дадут правоохранительные органы. Только после этого можно будет искать способы разрешить сложившуюся ситуацию», – сказала она.