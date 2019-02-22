Чалый о губернаторе Севастополя: Он всё разрушает

22.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Россия тратит на восстановление Севастополя после пребывания в составе Украины гигантские деньги, однако городу катастрофически не везет с местными чиновниками – губернаторы не могут сформировать команды, которые бы эффективно осваивали выделяемые Москвой средства.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил герой «Русской весны», «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должен сказать с сожалением, что, несмотря на гигантские федеральные инвестиции, федеральную поддержку, которую мы имеем, беспрецедентую совершенно – никогда ничего подобного при Украине не было, – за пять лет в Севастополе так и не сложилась система власти, которая пользуется доверием граждан. Конечно, в этом смысле я думаю, что большое количество граждан испытывает серьезное разочарование», – сказал Чалый.

Он подверг критике губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Ключевым вопросом для Севастополя сегодня, ситуационно, является фигура губернатора… Увы он не создает, он реально разрушает все. То, что показывается на государственном телевидении, к реальности не имеет никакого отношения», – заявил Чалый.

Его брат, депутат законодательного собрания Михаил Чалый, добавил, что в Севастополе по-прежнему ощущается влияние санкций – российский бизнес предпочитает не ссориться с Западом и отказывается работать в Крыму.

«Это не к нам вопрос. Ведь не мы же сюда банки не заводим. Попробуйте получить услугу, которая по всей России имеет место быть, – допустим, починить ваш гаджет, а в Крыму ее нет, этой услуги. А за рубеж мы можем выехать во все страны? Не можем. На самом деле сейчас жители Крыма и Севастополя имеют некие поражения в правах», – сказал Чалый.