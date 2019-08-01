Чалый отменил майдан ради сделки с новым губернатором Севастополя

01.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Герой Русской весны Алексей Чалый решил отменить все протестные акции в Севастополе, которые планировали члены его команды, не допущенные из-за нарушений при сборе подписей к сентябрьским выборам в заксобрание. Причина в том, что Чалый пошел на сотрудничество с новым и.о. губернатора Михаилом Развозжаевым (так поначалу было и с предыдущими двумя руководителями города).

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил российский публицист Максим Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Митинг протеста в Севастополе, где вымели все непарламентские партии с выборов по смехотворным поводам, не состоится. Алексей Михайлович Чалый, душа многих из этих непарламентских партий, договорился с и.о. губернатора Разважаевым, выступил на своем ресурсе «Форпост», поет ему осанну, готов предоставить ему медиа-центр для будущих губернаторских выборов. Так что, к сожалению, надежды на Севастополь не оправдались», – сказал Калашников.

Несколькими днями ранее он опубликовал открытое обращение к Чалому

«Мы понимаем, какие противоречия раздирают команду Алесея Михайловича Чалого. В Севастополе помимо косолапой партии есть только одна сила – Чалый. Я хочу к нему обратиться. У вас сейчас два варианта. Первый: проглотить то, что сделали с этими фарсовыми выборами. Но тогда вы окончательно уйдете в небытие как политик, если стерпите. Второй вариант – пойти на принцип, согласовать митинг и вывести всех представителей непарламентских партий», – сказал Калашников.

Он предложил дополнить этот протест еще одним шагом.

«Не секрет, что первые места в списке «Единой России» занимают ваши люди. Призовите их снять свои кандидатуры, чтобы добиться еще большего пропагандистского эффекта – делегитимизировать эти выборы», – предлагал писатель.