Чалый перенес свой проект из Севастополя в Крым из-за конфликта с Бабаковым

15.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Проект EnergyNet («умные сети»), который продвигает герой Русской весны Алексей Чалый, будет реализован не в Севастополе, как предполагалось раньше, а в Крыму.

Об этом соратник Чалого депутат заксобрания Сергей Кажанов заявил в эфире youtube-канала «Комбат ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот проект будет реализован в Крыму. Аксенов, что бы про него ни говорили, оказался умнее. Именно Сергей Валерьевич обратился к разработчикам «умных сетей», – сказал Кажанов.

Ранее планировалось, что проект будет реализован в Севастополе, однако «Россети», которые собирались в него инвестировать 2 млрд руб, не смогли договориться с бизнесменом Евгением Гинером – бизнес-партнером политика Александра Бабакова, который через украинские и голландские фирмы владеет «Севастопольэнерго».

«Наша система изношена, никто в украинские времена ее не ремонтировал. И, чтобы реализовать сложную инновационную технологию нужно поменять провода и вышки. А владельцем является некий товарищ из Москвы. Как я понимаю, он имеет очень неплохие преференции за то, что он здесь поставляет электроэнергию. С ним просто не смогли договориться. Он выставил какие-то невероятные условия. Ему проще получать какие-то дотации. А сам вкладываться в реконструкцию он не хочет», – пояснил Кажанов.

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал соглашение с ПАО «Россети» о модернизации городских электросетей с «Россетями» в 2017 году, дав, таким образом, старт проекту EnergyNet. «Россети» были готовы инвестировать в проект 2 млрд рублей в обмен на долю в активах «Севастопольэнерго», однако собственники энергораспределительной компании отказались от сделки. По слухам, это стало причиной жесткого конфликта Чалого с Овсянниковым, который, в конце концов, привел к отставке последнего.

ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» зарегистрировано в Киевской области, в Севастополе согласно российскому законодательству работает филиал этой компании. По последним данным, «Севастопольэнерго» принадлежало украинскому ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» и голландской фирме VS Energy International N. V. В свою очередь ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» принадлежит VS Energy International N.V.

По информации украинских источников, совладельцами нидерландской VS Energy International Group являются президент ФК ЦСКА Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков (в прошлом – вице-спикер) и президент «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» Михаил Спектор.

Косвенным подтверждением того, что Евгений Гинер владеет «Севастопольэнерго», служит расшифровка стенограммы заседания исполкома РФС, опубликованная в «Новой газете» в августе 2014 год, где голос, приписываемый Гинеру, заявил, что энергетика Крыма принадлежит ему.