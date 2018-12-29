Чалый предложил провести в Севастополе референдум по недоверию губернатору

29.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Герой Русской весны, депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый предлагает провести референдум о несоответствии своей должности губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «ФорпостТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Овсянникова Дмитрия Владимировича выбрали севастопольцы, это первый законно избранный губернатор Севастополя. Поэтому проблемы с его несоответствием горожане и должны разрешать через легальные инструменты, которые существуют. К сожалению, на законодательное собрание здесь надежды нет никакой. Поэтому остается единственный легитимный путь. Это референдум. Убеждён, что нужно остаться в поле законном», – сказал Чалый.

Нынешнее руководство Севастополя он назвал «талантливыми мерзавцами».

«Люди более подкованные, вооруженные технологиями, но есть ощущение феодализма, который в них сидит. То есть, территория, которой они сегодня управляют, рассматривается, как некая феодальная вотчина, в которой к ним неприменимы законы. От этого страдает весь город, и существенно», – сказал Чалый.

Он полагает, что референдум нужно провести до осени 2019 года, когда в Севастополе должны состояться выборы в городское Законодательное собрание.

«Если губернатор досидит до выборов 2019 года, то это будет очень мрачный сценарий. Но если досидит, то чрезвычайно важно, чтобы новое Законодательное собрание выразило недоверие губернатору. Если до этого, опять же, не пройдёт референдум», – сказал Чалый.