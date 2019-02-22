Чалый рассказал, как Крым избежал участи Донбасса

22.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Крым действительно мог оказаться под бомбежками украинской армии, как впоследствии Донбасс, если бы в 2014 году не было оперативно принято решение о проведении референдума по воссоединению с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил герой «Русской весны», «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поначалу речь о референдуме вообще не шла. Было непонятно, в какой системе координат мы находимся. Потом референдум был объявлен на 25 мая. Мне было понятно, что это вообще никуда не годится, до 25 мая война случится, поэтому референдум сначала подвинули куда-то на апрель, а потом мы договорились, что его перенесли на 16 марта. И это было правильное решение делать все самым форсированным образом, пока власть в Киеве не опомнилась. Могло пойти все по другому сценарию», – заявил Чалый.