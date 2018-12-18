18.12.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Политика, Россия, Севастополь
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Чалый: «Ситуация в Севастополе критическая. Дальше будет улица»

Законодательное собрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору города Илье Пономареву. За такое решение проголосовали 13 из 21 депутата, присутствовавших в зале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не только наше право, но и наша обязанность скорректировать ситуацию, не допуская ее эскалации. Мы находимся в критической ситуации. Вы с людьми на улицах поговорите. Категорически нужно исправлять ситуацию, иначе будет улица», – сказал с трибуны сессии депутат Алексей Чалый.

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Он выразил уверенность, что деятельностью вице-губернатора должны заняться правоохранительные органы.

«Сколько еще нужно украсть бюджетных миллиардов, развалить федеральных строек, на скольких бизнесменов в городе «наехать», сколько имущества забрать, чтобы, в конце концов, вы поняли, что это недопустимо. Человек занимается сознательным вредительством. Это не головотяпство. Вы еще увидите, как оценку этому дадут правоохранительные органы», – сказал Чалый.

В постановлении о выражении недоверия Пономареву приводятся данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым падение промышленного производства в Севастополе составило почти 30%, падение производства сельхозпродукции – 4%.

Сократилась доля прибыльных организаций (54,6 % в январе–сентябре 2018 года при 57,3 % в январе–сентябре 2017 года).

Закономерным итогом дискриминационной политики городского правительства стало сокращение среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса на 10 тыс чел: 25,7 тыс. человек в январе–июне 2018 года при 35,9 тыс. человек в январе–июне 2017 года.

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