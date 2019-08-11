Чалый заявил о возможности «нелегальных протестов» в Севастополе

11.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

В Севастополе возможны «нелегальные формы» протеста горожан, недовольных действиями застройщиков – в частности, проектом строительства нового культурного центра на мысе Хрустальный, возведением которого занимается компания «Стройгазмонтаж», связанная с миллиардерами братьями Ротенбергами.

Об этом в эфире youtube-канала TVForpost заявил депутат законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый, брат героя Русской весны Алексея Чалого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть путь легального решения. Но если власть не будет реагировать на легальные просьбы людей, пойдет второй круг, легальные протесты, а потом возможен третий круг – улица, нелегальные протесты. А это совсем плохо. До этого допускать нельзя, но это не значит, что не надо бороться за Севастополь», – сказал Чалый.

В качестве примера негативного процесса он привел застройку мыса Хрустальный.

«Если в угоду отдельным личностям, частным компаниям, будет происходить то, что сейчас происходит – уплотнительная застройка, попытка застройки мыса Хрустальный по итогам «левых» общественных слушаний, уничтожение наших артефактов, попытка выстроить жилье элитное – это может уничтожить ауру Севастополя. Все эти видовые раскрытия, этот город, который в умах людей остается белокаменным, он просто может исчезнуть», – сказал Чалый.

Следует отметить, что компания «Стройгазмонтаж» уже расчистила территорию на мысе Хрустальный. Предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд рублей. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», основанный Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром.

Культурный кластер будет включать: Музей защитников обороны Севастополя 1941-1942 гг. (3 тысячи кв.м), Художественную галерею, Театр оперы и балета (1100 зрителей), Хореографическую академию (250 учащихся), Школу высшего театрального искусства (250 студентов), Художественную школу (300 человек в смену), а также корпус специализированного жилья. Два других жилых корпуса будут построены на 7-м километре Балаклавского шоссе, туда же решено перенести киноконцертный зал на 1200 мест.

Идея создания в Севастополе особого культурного пространства федерального значения была озвучена в августе прошлого года во время визита в город Владимира Путина. Президент РФ проект одобрил и попросил с ним не затягивать.

В январе он провел отдельное совещание по созданию в России четырех культурных кластеров. Помимо Севастополя их построят в Кемерово, Калининграде и Владивостоке. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию до 2023 года.