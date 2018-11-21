Чаплин не поддержал идею опередить Варфоломея с выдачей томоса УПЦ

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Автокефалия для украинской церкви – это «абсурд», который пытаются продавить некоторые «предатели».

Об этом в ходе телепередачи «Ша!» заявил консервативный религиозный общественный деятель, протоирей Всеволод Чаплин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отвечая на вопрос, должна ли была Русская Православная Церковь дать томос Украинской Православной Церкви, отпустить её, дать ей автокефалию и таким образом, сохранить братские отношения, Чаплин рассказал о единстве этих церквей.

«Есть эта идея, она достаточно часто озвучивается отцом Андреем Кураевым, Сергеем Черапеным, ещё некоторыми людьми. Отчасти её приписывают кому-то из известных иерархов. Причём я не верю, что это приписывание действительно имеет отношение к реальности. Здесь вот в чём дело: мы – одна Русь и одна Церковь. Киев – это такой же центр нашей церкви, как и Москва. Да, есть определённое количество людей, кстати, не большинство среди активных верующих, которые считают, что должна появиться украинская церковь, независимая от Москвы, что Москва – это не Русь, что это какая-то чуть ли не монголо-татарская орда. Но если посмотреть в историческом музее карту исторических российских городов, то пожалуйста: вот он Киев, вот он Смоленск, вот он Новгород, вот он Псков. На некоторых из этик карт нет Москвы, потому что действительно вместо неё были леса и какое-то маленькое селение. Но и попытка отделить украинскую церковь от той церкви, которая есть у нас здесь (в России – прим. авт.) – это полный абсурд» – отметил протоиерей.

Чаплин также назвал отделение украинской церкви искусственным событием, не имеющим никакого исторического основания.

«Понимаете, абсолютно старую историческую реалию, не имеющую никакого отношения к границам современной Украины, вытащили из запасников, натянули на современный программник и объявили исторически обусловленным решением.

Почему-то триста лет молчали, а сейчас решили оторвать эту митрополию в совершенно других границах, далёких от нашей религии. Всё это – очень искусственная вещь как в историческом, так и в современном плане. Сейчас во многих епархиях украинской церкви, в том числе западнее Киева, люди собираются, собираются священнослужители и говорят о том, что они не хотят идти в эту порошенковскую автокефалию и сохраняют верность канонической церкви, они не желают церковной вражды с Москвой. И это очень искренне… Вы знаете, есть, в том числе в нашей, канонической украинской церкви, некоторые предатели, которые пытаются в различных, я считаю, целях, выторговать место в этой новой гипотетической автокефалии» – сказал Всеволод Чаплин.