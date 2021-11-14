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14.11.2021 13:26
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, миграция, Сюжет дня, Украина
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Чаплыга: Ассоциация с ЕС обязывает Украину принять мигрантов

Новости УкраиныСогласно договору про ассоциацию с ЕС, в случае необходимости, Украина обязана будет принять у...

Согласно договору про ассоциацию с ЕС, в случае необходимости, Украина обязана будет принять у себя мигрантов, причём, бесплатно.

Об этом в эфире канала «Ukrlive» заявил экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сказал Данилов (секретарь Совбеза критиковал предложение из Бундестага о приеме мигрантов Киевом, – ред.) – это была попытка Зеленского сыграть на позитив себе лично, потому что народ хочет услышать не столько прогибов под Запад, сколько, наконец-то, показать сильную руку, грубо говоря, но, как обычно, вышел выстрел в ногу.

Потому что сразу после того, как выступил Данилов, вышли умные люди, которые немного разбираются в законодательстве и сказали – про ассоциацию вы подписывали? Вы. Значит, согласно договору про ассоциацию, вы их примете в любом случае – это, во-первых.

Второе, договор реадмиссии вы подписывали? Вы. Белоруссия разорвала в одностороннем порядке договор реадмиссии, из-за этого всё началось, а мы не разорвали.

Реадмиссия означает, что, если на территории любой страны ЕС пойман некто без документов, но при нём обнаружено любое свидетельство – билет с маршрутки, бутылка пива украинская, пачка сигарет с украинским акцизом – это свидетельствует о том, что человек прибыл с Украины. Никакой проблемы раздать им по карманам билетики с нашей маршрутки не составляет, и мы обязаны их принять обратно, да ещё и бесплатно», – сказал Чаплыга.

По его словам, договор не предусматривает выделение Киеву денег со стороны ЕС.

«Если ещё тут могла идти речь, что дадут деньги, как за афганцев, то в порядке реадмисси это будет бесплатно. Вот и вся картина. Заявление Данилова ни о чём, оно только испортило отношения и так не самые чистые с Западом», – добавил эксперт.

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