Чаплыга: Макрон приехал повесить на Украину долги перед ЕС за развитие промышленности Франции

Главным итогом визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев стало подписание соглашений о поставках французской техники на €1,2 млрд под видом макрофинансовой помощи Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Михаил Чаплыга.

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«Франция сейчас главенствует в Совете Евросоюза, и, соответственно, выделила под себя достаточно большие деньги под видом макрофинансовой помощи Украине, которую Украине надо возвращать при условии, что Украина потратит эти деньги на развитие французской промышленности.

В частности, соответствующий контракт с французами подписал «Укроборонпром». Также 900 млн из более чем миллиарда этой помощи уйдёт от Украины на закупку локомотивов во Франции.

То есть, Евросоюз под главенством Франции помог Франции, долги записали на Украину. Вот самый существенный итог визита Макрона.

С другой стороны, Макрон привёз свои предложения по Минску. Суть предложений сводится к простому – что это безальтернативный вариант, поэтому их исполнение в политической части необходимо. В основном речь идёт о прямых переговорах.

Скорее всего, за скобки вынесены внесение изменений в Конституцию, а всё остальное, в частности, выборы и политической части Минска, осталось. Очевидно, об этом будет идти речь на следующей встрече советников формата Нормандия в четверг. Тут уже петлять особо не получится ни у кого», – заключил политолог.

Отметим, президент РФ уже ясно дал понять на встрече с Макроном, что не даст Киеву пересмотреть порядок выполнения Минских соглашений.