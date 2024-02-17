Чаплыга пугает военной угрозой Сумам и Киеву к весне

Вадим Москаленко.  
17.02.2024 13:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Через несколько месяцев российская армия может создать реальную военную угрозу для Харькова и Киева.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Через несколько месяцев российская армия может создать реальную военную угрозу для Харькова и Киева....

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«Не надо быть мегааналитиком, чтобы не понимать, что к весне русские готовятся. Потому что в мае у нас будет жёсткая политическая турбулентность.

Математика говорит, что их интересует поставить под удар Сумы и Харьков. Более того, чтобы включилась нужная им формула, им нужно поставить под удар Киев с севера», – уверен Чаплыга.

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