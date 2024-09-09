Чаплыга: Украине пришёл большой Нечай – с двух сторон

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главным условием России к Украине является осуждение идеологии и результатов Майдана на государственном уровне.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным условием России к Украине является осуждение идеологии и результатов Майдана на государственном уровне....

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«Стамбульские соглашения, суть их заключается в следующем: Украина должна осудить Майдан на государственном и идеологическом уровне. Вот – вся суть. Стамбул – это обязательство Украины осудить Майдан и идеологию Майдана. Всё остальное – ложь, провокация, или антураж», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что Украина имела два варианта: решить проблему мирно и максимально бескровно, или же с помощью войны.

«А что произойдет на Украине в тот день, когда кто-либо попытается осудить Майдан и идеологию Майдана, правящую сейчас? Внутренняя война, как минимум. Любая внутренняя война приведет к чему? К нечаю [тому, чего не ждали].

И отсюда два варианта. Либо нечай без вазелина, т.е. по факту военного захода, который делают русские. Либо нечай без военного захода по-доброму. Но нечай – по определению», – добавил он.

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