Чаплыга в истерике: российская беглая либерастия оккупировала укроСМИ

Вадим Москаленко .  
13.04.2023 20:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Бежавшие из России либералы и прочие предатели прописались в «незалежной» и оккупировали украинские СМИ, вытеснив из информационной повестки местных пропагандистов.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие из России либералы и прочие предатели прописались в «незалежной» и оккупировали украинские СМИ,...

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«Не бывает хороших «башен Кремля». Открываете наши паблики… и ты увидишь там засилье всей русской либерастии, во всей красе. Вместо того, чтобы украинские эксперты давали взвешенную, интересную позицию.

Они вытеснили украинцев, остался только моноэфир с пропагандой, и больше ничего. А нишу аналитическую вытеснила русская либеральная башня, которая сюда зашла», – возмутился Чаплыга.

Политолог подчеркнул, что финансирует русских либералов не Киев, и поэтому действуют они не на благо бандеровцам.

«А что, мы её финансируем? У нас денег на это нет. Её финансирует кто-то, и явно не Россия. И они прописались у нас. И я не уверен, что их действия хорошие. Бойтесь данайцев, дары приносящих. Под предлогом поддержки и так далее часто совершаются паршивые вещи», – добавил он.

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