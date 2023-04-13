Чаплыга в истерике: российская беглая либерастия оккупировала укроСМИ
Бежавшие из России либералы и прочие предатели прописались в «незалежной» и оккупировали украинские СМИ, вытеснив из информационной повестки местных пропагандистов.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не бывает хороших «башен Кремля». Открываете наши паблики… и ты увидишь там засилье всей русской либерастии, во всей красе. Вместо того, чтобы украинские эксперты давали взвешенную, интересную позицию.
Они вытеснили украинцев, остался только моноэфир с пропагандой, и больше ничего. А нишу аналитическую вытеснила русская либеральная башня, которая сюда зашла», – возмутился Чаплыга.
Политолог подчеркнул, что финансирует русских либералов не Киев, и поэтому действуют они не на благо бандеровцам.
«А что, мы её финансируем? У нас денег на это нет. Её финансирует кто-то, и явно не Россия. И они прописались у нас. И я не уверен, что их действия хорошие. Бойтесь данайцев, дары приносящих. Под предлогом поддержки и так далее часто совершаются паршивые вещи», – добавил он.
Спасибо!
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