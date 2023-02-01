Чаплыга: Зе-команда распродаёт «бабушкины органы» в виде советского наследия
Во время войны украинское руководство под видом инвестиций пытается спешно распродать за бесценок остатки государственного имущества.
Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Инвестиции – это когда, например, мы втроём ведём эту передачу, есть какое-то оборудование, и вдруг мы хотим выйти на более высокий уровень. И мы ищем инвестора, который вложит деньги в то, чего сегодня ещё нет.
А то, что у нас сегодня называют инвестициями – это совершенно иное. Вкладывание денег в то, чего сегодня нет, у нас ноль целых х@р десятых», – сказал Чаплыга.
Он подчеркнул, что киевское руководство спешно распродаёт за бесценок остатки советского наследия.
«То, что у нас называют инвестициями, это покупка за одну копейку того, что умершие когда-то советские бабушки оставили нам в наследство. То, что стоит миллиарды.
А мы продаём это за одну копейку под видом приватизации. Это не инвестиция. Это уличная распродажа. Это торговля органами в понимании государства, вот что происходит сегодня. Это кража», – резюмировал политолог.
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