Чаплыга: Зе-команда распродаёт «бабушкины органы» в виде советского наследия

Во время войны украинское руководство под видом инвестиций пытается спешно распродать за бесценок остатки государственного имущества.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Инвестиции – это когда, например, мы втроём ведём эту передачу, есть какое-то оборудование, и вдруг мы хотим выйти на более высокий уровень. И мы ищем инвестора, который вложит деньги в то, чего сегодня ещё нет.

А то, что у нас сегодня называют инвестициями – это совершенно иное. Вкладывание денег в то, чего сегодня нет, у нас ноль целых х@р десятых», – сказал Чаплыга.