Часов Яр или Покровск? Два сценария для наступления России на Донбассе от Newsweek

Илья Иванов.  
01.05.2024 11:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Карты войны на Украине и два  сценария дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО рисует Newsweek.

«Конечные цели российских войск, продвигающихся на запад из Авдеевки, остаются неясными. Российская группировка теперь продвигается в сельские районы к западу от Авдеевки, что американский Институт изучения войны (ISW) охарактеризовал как трехстороннюю кампанию, стремящуюся прорвать новые украинские оборонительные линии, созданные после потери Авдеевки», – говорится в публикации.

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Карты войны на Украине и два  сценария дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО...


 «Российские силы имеют возможность выбирать среди множества тактических направлений будущих наступательных операций возле Авдеевки , но остается неясным, на чем они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем», — пишет издание.

«Некоторые известные милблоггеры заявили, что российские войска проводят наступательные операции в районе Керамика, чтобы продвинуться к Архангельскому, но также пытаются продвинуться на запад от района Очеретино в сторону Сокола и на юго-запад в сторону линии Новопроковское – Новоселовка Первая», – добавляет Newsweek, ссылаясь на ISW.

Газета резюмирует:

«Продолжающаяся стабилизация Россией своего выступа к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: либо продолжать наступление на запад к заявленной оперативной цели в Покровске, либо попытаться продвинуться на север для проведения возможных дополнительных наступательных операций вокруг Часова Яра».

Интересно, что американцы пока не видят никаких признаков подготовки к наступлению на Харьков с севера – с территории Белгородчины, о чем вот уже несколько дней верещат украинские источники. Наоборот, складывается впечатление, что в перспективе ближайших месяцев основным театром военных действий останется западный Донбасс.

В такой трактовке реальной конечной целью этой операции является выход на админграницы Донецкой области.. Если это произойдет, то будет означать как минимум выполнение одной из первоначальных целей СВО – полного освобождения Донбасса

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