Часов Яр падет, как Авдеевка и Бахмут – офицер ВСУ

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Часов Яр, до окраин которого российским войскам осталось дойти несколько сотен метров, будет оставлен украинскими формированиями.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, после того, как падут фланги, российская армия перережет снабжение ВСУ в Часов Яре.

«Меня беспокоит Часов Яр. Я очень внимательно слежу за событиями на этом участке. И как раз продвижение русни возле Ивановского – это на юге Часов Яра – говорит о том, что наш фланг там слабее подготовлен. Сам Часик – неплохая оборонная тема, но фланги – это наша проблема. Вспомним, Авдеевку в лоб тоже долго брали, пока не перебили логистику, Бахмут – аналогичная история. Соледар сверху взяли, снизу поджали и все, фактически перебили всю логистику, взяли сначала в оперативное окружение, а потом пришлось оставлять Бахмут. Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами, – меня это не очень тешит. А что такое Часов Яр – это направо Славянск и Краматорск, налево – Константиновка», – заявил Лапин.