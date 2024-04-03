Часов Яр падет, как Авдеевка и Бахмут – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
03.04.2024 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1505
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Часов Яр, до окраин которого российским войскам осталось дойти несколько сотен метров, будет оставлен украинскими формированиями.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часов Яр, до окраин которого российским войскам осталось дойти несколько сотен метров, будет оставлен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Лапина, после того, как падут фланги, российская армия перережет снабжение ВСУ в Часов Яре.

«Меня беспокоит Часов Яр. Я очень внимательно слежу за событиями на этом участке. И как раз продвижение русни возле Ивановского – это на юге Часов Яра – говорит о том, что наш фланг там слабее подготовлен. Сам Часик – неплохая оборонная тема, но фланги – это наша проблема. Вспомним, Авдеевку в лоб тоже долго брали, пока не перебили логистику, Бахмут – аналогичная история. Соледар сверху взяли, снизу поджали и все, фактически перебили всю логистику, взяли сначала в оперативное окружение, а потом пришлось оставлять Бахмут.

Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами, – меня это не очень тешит. А что такое Часов Яр – это направо Славянск и Краматорск, налево – Константиновка», – заявил Лапин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть