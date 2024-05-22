Часов Яр: российские войска добиваются успехов
Если на севере Харьковской области продвижение ВС РФ замедлилось, то на других направлениях активизация фронта возобновилась.
Примечательно, что достигнуты успехи в боях за Часов Яр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На ЧасовЯрском направлении российские войска заняли территорию гаражного кооператива на северной окраине микрорайона Канал и продвинулись вдоль улицы Зелёная на участке шириной до 450 м на глубину до 200 м, – пишет в утренней сводке украинский военкор Олег Петренко. – На Покровском направлении Силы Обороны отразили атаки противника на восточной окраине Новоалександровки. Добавлена серая зона 48.27593, 37.568262.
Западнее Очеретино противник продвинулся вдоль лесополосы южнее железной дороги на глубину до 400 метров в направлении села Сокол. Южнее Нетайлово российские войска заняли территорию заброшенной фермы и оставшуюся часть улицы Мира. Продвижение противника на участке шириной до 1.32 км на глубину до 700 метров».
Еще вчера появилась информация, что российские войска заняли господствующую высоту у села Клещеевка к востоку от Часова Яра.
«Противник выбит с господствующей высоты 215.7 в районе н.п. Клещеевка, к вечеру 21.05.24 войска РФ продвинулись до 1 км в глубину обороны противника. Наблюдается отступление за канал Северский Донец-Донбасс, в район н.п. Белая гора, в котором враг готовился к оборонительным боям ещё в период штурма Артёмовска силами ЧВК Вагнер.
Армия РФ перешли к активным наступательным действиям к западу от н.п. Андреевка, есть успешное продвижение», – пишет тг-канал «НгП раZVедка».
Вчера появилось видео водружения российского флага на западной окраине Клещеевки. Учитывая, что село лежит в низине, можно предполагать, что господствующая высота за селом действительно взята.
«Собственно, все, как и предполагалось. Правда я не думал, что они так быстро отступят. В любом случае утро покажет, что да как», – комментирует ситуацию вокруг Клещеевки военный обозреватель Юрий Подоляка.
Российское продвижение фиксирует и связанный с ВСУ тг-канал DeepState.
«Враг продвинулся в Часовом Яре, у Сокола, Нетайлово и Соловьево. Линия столкновения в Клещеевке уточняется», – пишет украинский паблик.
Отметим, что Сокол и Соловьево – это населенные пункты в районе Очеретинского прорыва, где возобновилось наступление.
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