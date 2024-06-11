Часов Яр: русские вытесняют ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс

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В районе города Часов Яр, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон, ситуация для формирований киевского режима продолжает ухудшаться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ЧасовЯрское направление. В Калиновке и севернее продолжаются позиционные боевые действия. В Часовом Яре продолжаются бои за микрорайон «Канал». Противник давит в направлении многоэтажных домов по улице Кошевого. Оставшаяся часть Ивановского и часть урочища Ступки на участке шириной до 1.7 км на глубину до 500 м перешли под контроль российских войск», – сообщает украинский военкор Олег Петренко.

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При этом он утверждает, что «севернее Клещеевки ВСУ выбили противника с ряда позиций в лесополосе восточнее Клещеевского укрепрайона».

«Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское», – подтверждает потерю села связанный с ВСУ ресурс DeepState.

А вот официальные источники отказываются подтверждать эту информацию

«По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении», – туманно заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник ВСУ Назар Волошин.

По мнению руководителя украинской группы «Информационное сопротивление», военного аналитика полковника Константина Машовца российские войска проводят вытеснение подразделений ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс, по которому выстроена оборона ВСУ.

«В настоящее время он [противник] еще достаточно далек от достижения этого результата, но существенные «сдвиги» в этом отношении у него, несомненно, есть», – отмечает Машовец.