Часов Яр: в городе поднят российский флаг

Олег Кравцов.  
08.06.2024 10:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


ВС РФ продолжают упорные и ожесточенные бои за освобождение мощного украинского укрепрайона, которым является город Часов Яр.

Темпы продвижение здесь невысоки, но тем не менее российские подразделения буквально прогрызают оборону ВСУ.

ВС РФ продолжают упорные и ожесточенные бои за освобождение мощного украинского укрепрайона, которым является...

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«В северной и южной частях микрорайона «Канал» противник закрепился в гаражном кооперативе и нескольких многоэтажных домах. В тоже время вражеские штурмовые группы атакуют в центральной части микрорайона. Продолжаются тяжелые бои», – сообщает украинский военкор Олег Петренко.

«98-й ВДД ВДВ удалось пробить 500-метровый коридор вглубь позиций ВСУ и взять в плен 7 военнослужащих 41-й бригады ВСУ. Соседние подразделения развивают наступление с востока на укрепрайоны ВСУ. Военнослужащие ВДВ водрузили флаг в микрорайоне Канал, в пригороде Часов Яра», – в свою очередь пишет тг-канал «Архангел спецназа», который ведут российские десантники.

При этом военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что «идет перегруппировка войск и подготовка к новому штурму города».

Украинские пленные, взятые российскими десантниками.

«Наши части 200-ой бригады пытаются улучшить свои тактические позиции. Противник, пользуясь короткой передышкой, в ответ пытается контратаковать, чтобы вернуть утраченное», – указывает Подоляка.

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