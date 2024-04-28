Часов Яру грозит окружение – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
28.04.2024 07:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс


Дальнейшее продвижение российской армии может обернуться обхватом и окружением Часов Яра.  Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейшее продвижение российской армии может обернуться обхватом и окружением Часов Яра.  Об этом в...

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«Российская армия активно использует тактическую авиацию, которая наносит удары управляемыми авиационными бомбами. В сутки до двадцати. Удар [на Часов Яр] идёт с севера, Калиновка, они продвинулись, и в Ивановке вдоль дороги. С использованием ударов артиллерией, теперь добавилась авиация.

С точки зрения последних боевых действий, это у них классический подход – если в лоб не получается, то фланговые обхваты с перспективой замкнуть это кольцо, и осуществить котёл», – сказал Романенко.

«Конечно, противодействие осуществляется, но нужны новые возможности. Та помощь, которая сейчас заходит, требует времени, чтобы это оружие и боеприпасы попали в самые горячие точки», – добавил генерал.

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