Часов Яру грозит окружение – украинский генерал

Дальнейшее продвижение российской армии может обернуться обхватом и окружением Часов Яра. Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия активно использует тактическую авиацию, которая наносит удары управляемыми авиационными бомбами. В сутки до двадцати. Удар [на Часов Яр] идёт с севера, Калиновка, они продвинулись, и в Ивановке вдоль дороги. С использованием ударов артиллерией, теперь добавилась авиация.

С точки зрения последних боевых действий, это у них классический подход – если в лоб не получается, то фланговые обхваты с перспективой замкнуть это кольцо, и осуществить котёл», – сказал Романенко.