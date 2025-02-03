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Украинская армия испытывает жесточайший дефицит личного состава – особенно опытных кадровых военных.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один пленный мне рассказывал, что у них [в армии России] в роту приходит около шестидесяти человек в неделю. Рота – это 100-150 человек. То есть, это половина личного состава за неделю. У нас бригады столько не получают. У нас есть бригады, у которых не было пополнения по два года, или не получают вообще», – сказал Козел.