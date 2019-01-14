«Часть элиты сдаст и Донбасс, и Курилы, и Крым с Калининградом»

15.01.2019, Москва, Сергей Степанов

В Москве следует покончить с иллюзией о возвращении Донбасса обратно в состав Украины и возможности вернуть статус-кво домайданного образца. Часть российской элиты полагает, что Западу можно пойти на уступки. В это же время инструкторы НАТО тренируют украинскую армию, чтобы стремительно прорвать оборону ЛДНР и не дать вовремя подтянуться «северному ветру» на помощь республикам.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал Дмитрий Родионов, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, в прошлом – военный корреспондент в Донбассе, недавно вернувшийся из ЛДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«ПолитНавигатор»: Сколько ты провел в ЛДНР, где был?

Дмитрий Родионов: В Донбасс я езжу планово два раза в год – вожу гуманитарку. Вожу ее, что называется, адресно – своим. Тем, с кем познакомился в период работы военным корреспондентом во время активных боевых действий в 2014-2015 гг, тем, кого знаю еще по России – из числа добровольцев. Так вышло, что почти свои на сегодняшний день остались в ЛНР – большинство из них служило и служит в составе бригады, а затем батальона «Призрак», так что география гуманитарных поездок не отличается широтой: Луганск-Алчевск-Кировск – «Бахмутка». В ДНР заглядываю, чтобы навестить друзей в Донецке, среди которых, как бывшие военные, так и гражданские.

Разумеется, в процессе приходится общаться с людьми: от знакомых до таксистов и продавцов в магазинах. Так что жизнь в республиках является мне во всей красе. Поскольку я бываю в Донбассе два раза в год, имею возможность, так сказать, видеть любые изменения. А учитывая, что ежу я на новогодние каникулы и майские праздники, то имею возможность посмотреть не только, как люди работают, но и как отдыхают, развлекаются, отвлекаются от тяжелых прифронтовых будней.

«ПолитНавигатор»: Что больше всего запомнилось, какие отличия от прошлых визитов?

Дмитрий Родионов: Трудно сказать, что запомнилось. Наверное, все же надо бывать пореже, чтобы уж какую-то значительную разницу заметить. Она значительна, если сравнивать, к примеру, с 14 годом. А если сравнивать с прошлым, то едва ли есть что-то, что так вот резко бросается в глаза. Ну, разве что цены. Они реально подскочили практически на все.

Объясняется это тем, что в результате «блокады» укрокарателей украинских товаров почти не осталось, их заменили российские, а они дороже. Цены на многие вещи уже сравнимы с ростовскими или даже московскими. Яйца по 60 рублей за десяток уже нужно поискать (для сравнения, в Москве 60-70, но это Москва!), хлеб подорожал, почти все продукты, даже алкоголь и сигареты, которые, хоть и остались намного дешевле, чем в России, но для местных это повышение ощутимо.

Подорожал проезд в общественном транспорте, в Луганске и Донецке он теперь стоит 10 рублей (раньше был пять), и то, говорят, это еще от расстояния зависит, в Донецке некоторые маршрутчики и по 15 требуют. Даже трамвай и троллейбус подорожали, правда, с 2,5 рублей до трех. Повторю, для местных это очень даже заметно, зарплаты ведь остались на том же уровне.

Да, с работой стало чуть лучше, чем в 14-15 гг, но средняя зарплата по-прежнему 5 -7 тысяч, рублей, пенсия и вовсе – три. Шахтеры получают еще более или менее, но далеко не все шахты и предприятия запущены, несмотря на то, что процесс восстановления народного хозяйства медленно, но идет.

Лучше всех получают военные – 20 тысяч у рядовых. На эти деньги можно не выживать, а жить! Многие мужики из местных идут в военные чисто из-за зарплаты. Того духа «русской весны» почти не осталось. Почти все добровольцы из России и других стран разъехались по домам «до новой войны», остались в основном местные и беженцы из других областей Украины.

Идейных в армиях республик единицы, для большинства это просто работа. Трудно сказать, что это как-то сказывается на боевом духе, конечно идейная мотивация – это здорово, сейчас ее почти не осталось, зато сейчас у республик профессиональная и нормально вооруженная армия, а не ополчение «берданками», с которого все начиналось…

«ПолитНавигатор»: Кстати, о настроениях, какие они у людей?

Дмитрий Родионов: Про военных я уже сказал. Скептицизма добавилось и у гражданских, Если в 14-м все верили, что вот сейчас мы войдем в состав России или хотя бы построим действительно народные республики без нацистов и олигархов, то сегодня уже мало кто верит в светлое будущее. Научились выживать, но в будущее смотрят с пессимизмом, готовы ко всему. Кроме разве что к тому – чтобы назад в Украину, это крайний случай. Есть, конечно, такие, кто все годы живет под обстрелами и готов хоть к Африке присоединиться, лишь бы закончилась война, но таких все же немного. Большинство видит, что происходит на Украине и понимает, что там все то же самое, только с Бандерой.

Впрочем, республики все же хоть в целом и живут несколько хуже, но могут утереть нос Украине по целому ряду параметров. К примеру, стоимость услуг ЖКХ долго время оставалась на уровне 2014 года, лишь недавно незначительно поднялась. В любом случае – это ничто, в сравнении с Украиной, где стоимость газа скоро превысит среднюю пенсию.

Много общался с людьми. Люди хотят уже начать жить, а не выживать, политика их мало интересует. Особенно молодежь. Им тем более не нужна эта война, они не понимают, зачем она? Они хотят жить, как их сверстники в России: учиться, развиваться, путешествовать, заводить семьи, открывать бизнес.

С малым бизнесом по-прежнему беда, особо не развернешься. Один комендантский час чего стоит – его тут просто ненавидят. Он очень здорово бьет по экономике, ведь жизнь с 23 до пяти утра останавливается. Маразм крепчает: вот в Новый год, ка и в день выборов в ноябре, комендантский час отменили, а толку? Магазины закрыты, кафе закрыты? Толпы молодежи бесцельно ходят по улицам и не знают, чем заняться, кто успел вовремя «затариться» – банально наслаждаются редкой возможностью выпить в открытую и безнаказанно на улице в ночное время.

Кроме комендантского часа нормальной жизни и развитию бизнеса мешает косность мышления местных чиновников, большинство из которых еще со времен Украины осталась, бюрократия сплошная. Как сказал один мой знакомый, России стоило бы не деньги сюда завозить, а людей, профессионалов, просто вынести бывших украинских из кабинетов, заменив их на россиян, тогда система как-то заработает…

В целом я бы не сказал, что настроения в народе однозначно пессимистические или оптимистические. Просто выживают, и все. Хотят верить в лучшее, конечно, но уже не особо верят.

«ПолитНавигатор»: Как люди воспринимают заявления чиновников МИДа, где ЛДНР упорно продолжают именовать Украиной?

Дмитрий Родионов: Нормально воспринимают, привычно. Иллюзий по поводу того, что Россия возьмет республики в свой состав или хотя бы признает их независимость, давно никто не испытывает, кроме совсем уж упоротых романтиков. Я таких не встречал. Воспринимают как осознанную необходимость. Как и Минские соглашения, в которые тут с самого начала никто не верил. Повторю, большинство людей озабочены проблемой выживания, политика откровенно вызывает раздражение. Есть, конечно, обида на Россию, но не до такой степени, чтобы бежать назло Кремлю лобызаться с бандеровцами. Люди научились верить только в себя, в свои силы.

«ПолитНавигатор»: Еще года 3 назад российские эксперты обещали скорую раздачу российских паспортов в ЛДНР, но потом тема заглохла. То ли Запад отключением от SWIFT погрозил, то ли, говорят, либеральный экономический блок счел прибавление такого числа новых граждан неподъемным. Почему этот процесс тормозится, и нуждаются ли люди в российском гражданстве на Донбассе?

Дмитрий Родионов: Конечно, нуждаются. Нуждаются хотя бы в облегчении условий их пребывания в России. Больше им, в случае чего, и податься некуда – не на Украину же, а за границу не выехать. Раздача российских паспортов значительно облегчила бы жизнь. Но люди рады и малому – тому, что Россия признала паспорта республик, автомобильные номера, реально, хоть и медленно улучшаются условия для них в России, в том числе – в деле получения гражданства. Повторю – в то, что завтра все вдруг будет хорошо, почти никто уже не верит.

Почему не принято решение раздать паспорта – вопрос к политикам. Почему не дали взять Мариуполь? Почему признали Южную Осетию и Абхазию, а русский Донбасс – нет? Чем, в конце концов, Донбасс хуже Крыма? Тут много факторов. В 14-м году некоторые деятели в Москве всерьез верили в «Минск», что им удастся пропихнуть Донбасс в федерализованную Украину и с его помощью влиять на нее, по сути, вернуть домайданный статус-кво. Лично я считаю, что это была ошибка. А кто-то до сих пор верит в «хитрый план», но большинство, как мне кажется, реалисты, и понимают, что план не сработал, однако сейчас уже ничего не исправишь.

Чего конкретно боятся в случае раздачи паспортов – я не знаю. Знаю только, что хуже будет вряд ли. Если даже Россия ничего не будет делать на Донбассе, поводы для новых санкций, вплоть до отключения от Свифта и чего похуже — все равно найдут. Это тотальная война, и надеяться на компромисс с противником – глупо.

«ПолитНавигатор»: В чем кроме комендантского часа и проблем с блокадой для обывателя проявляется война?

Дмитрий Родионов: Много в чем. Я уже говорил, что люди фактически заперты в республиках, кроме России они никуда выехать не могут. А с их доходами и в Россию не все могут позволить выехать, если нет родственников. Уровень жизни на той же Украине не лучше, но там люди хоть могут свободно перемещаться по миру, у них даже «безвиз» с Европой есть.

Война влияет на все сферы жизни – на экономику. Нет работы, если есть – то низкооплачиваемая, а цены на предметы первой необходимости, напомню, растут. Я уж молчу о тех, кто испытывает «прелести» войны непосредственно на себе – значительная часть населения живет в непосредственной близости от линии фронта и ежедневно находится в зоне обстрелов со всеми вытекающими.

«ПолитНавигатор»: Что говорят знакомые военные о ситуации на фронте? Несколько раз в год ЛДНР утверждают, что засекли приготовления к наступлению ВСУ, а потом сообщают, что оно сорвано благодаря поднятому шуму. Насколько угрожает ЛДНР занятие украинской армией поселков в серой зоне?

Дмитрий Родионов: Про «серую зону» нет однозначного ответа. Начнем с того, что никакой «серой зоны», согласно Минским соглашениям не существует, есть линия разграничения, и все. «Серую зону» может занять любой, и прямого нарушения «Минска» тут не будет. Другой вопрос – зачем? В большинстве случаев, «серая зона» – это низина, которая не только не нужна, более того, размещение там попросту опасно, так как в случае начала боевых действий она идеально простреливается, как в тире. Укропы занимают территорию там исключительно для самопиара, мол, вот, освободили очередной населенный пункт. И, кстати, почти всегда тут же уходят оттуда – ибо не дураки.

Другой вопрос, когда занимают стратегические высоты, с которых удобно вести огонь по противнику, но это отдельные случаи.

Что касается подготовки к наступлению, то да, она ведется постоянно, и это не скрывается. Во-первых, армия всегда должна быть готова к наступлению, иначе толку от такой армии? Во-вторых, Киев и начал бы наступление, да руки коротки. Пока. И тут тоже множество факторов, как из области военной стратегии, так и из области политики.

Лично я пока не вижу поводов для реального наступления, но он может появиться в любую минуту, а чем ближе выборы президента Украины – тем взрывоопаснее становится ситуация. Тем не менее, никто не расслабляется. Ведь все помнят притчу про пастушонка, который все время кричал «волки!». Вот и в Киеве, возможно, рассчитывают на то, что постоянными сообщениями о готовящемся наступлении они смогут усыпить бдительность Донецка и Луганска.

Проблема в другом. Проблема в том, что в Москве некоторые стратеги считают, что армии республик смогут если не сами отразить любой удар, то, как минимум, удержать его до первых дуновений «северного ветра». Это понимают и в Киеве и скорее всего, разрабатывают именно такой план, который позволил бы в течении суток стремительным ударом расчленить республики и отрезать их от России.

Недооценивать способности противника, которого готовят НАТОвские инструкторы, я бы не стал. В том, что новая война неизбежна, в Донбассе мало кто сомневается, как среди военных, так и среди гражданских. Вопрос в том, когда. Но порох все предпочитают держать сухим, как в переносном, так и в прямом смыслах.

«ПолитНавигатор»: Что же России делать с Донбассом? Признавать, воссоединяться с ним или впихивать в денацифицированную Украину?

Дмитрий Родионов: Лично у меня нет иллюзий насчет денацифицированной Украины, в эти сказки я не особо верил и в 2014-м, а сейчас тем более. Однозначно признавать. В ответ на какую-то провокацию Киева, которая, можно не сомневаться, случится. И освобождать весь Юго-Восток, как минимум.

Другой вопрос в том, пойдут ли российские власти на это? У нас тут сейчас ломают копья по вопросу Курил – какой там Донбасс? Где это видано, чтобы всерьез обсуждали вопрос сдачи территории? Абсурд? Увы, реальность.

Часть российской элиты с удовольствием сдаст и Донбасс, и Курилы, и Крым с Калининградом – лишь бы вернуться к тому комфортному состоянию, когда все было чики-пики с Западом. Увы, некоторые до сих пор не могут осознать, что этого уже не будет. Вопрос в том, сколько еще шагов назад мы сделаем, прежде, чем это дойдет до всех, и насколько фатальными будут эти шаги.