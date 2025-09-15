Часть французов согласна отправить войска на Украину – экс-премьер Франции рассказал, при каком условии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во Франции вырос процент готовых поддержать отправку войск республики на Украину, однако лишь в том случае, если к ним присоединятся все другие западные страны. При этом большинство все еще выступает против такой идеи в любом виде.

Об этом в рамках форума YES заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

