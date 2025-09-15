Часть французов согласна отправить войска на Украину – экс-премьер Франции рассказал, при каком условии
Во Франции вырос процент готовых поддержать отправку войск республики на Украину, однако лишь в том случае, если к ним присоединятся все другие западные страны. При этом большинство все еще выступает против такой идеи в любом виде.
Об этом в рамках форума YES заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Чрезвычайно важно действительно убеждать общественное мнение. Завтра будут во Франции опубликованы результаты опроса. И опрос был проведен после встречи представителей «коалиции желающих» в Париже на прошлой неделе.
Когда мы спросили французов, француженок, поддерживают ли они или не поддерживают отправку войск после того, как будет достигнута гарантия безопасности, большинство говорило, что они с этим не соглашаются, даже после прекращения огня.
А сейчас большинство людей говорят, что, возможно, мы на это не согласимся, но теперь на 11 процентов больше людей во Франции говорит, что мы поддерживаем отправку наших войск после того, как будет достигнуто прекращение огня, в качестве гарантии безопасности.
Почему? Потому что речь шла о «коалиции желающих», что мы не будем там сами, мы будем в целой семье европейских и мировых стран», – заявил Атталь.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: