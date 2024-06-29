Часть киевских комментаторов уже желают победы Трампу – при нем будет мир на условиях Украины

На Украине по-разному реагируют на нынешний конфуз президента США Джо Байдена и в целом на его перспективы переизбраться на второй срок. Если основная часть политикума и комментаторов находится на стороне нынешнего хозяина Белого дома и молится о его успешном переизбрании, то есть и немало тех, кто поддерживает Трампа и считают, что он для Киева лучше, чем Байден, или же считает, что нет ничего фатального в замене хозяина Белого дома с демократа на республиканца.

«Трамп придет – порядок наведет» – уверяет нардеп от Запорожской области и рассекреченный агент ГУР МО Украины Евгений Шевченко, сейчас активно «топящий» за перемирие с РФ.

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«Никакие перестановки кандидата от демпартии уже не помогут, поздно. Демократы в своем упрямстве и жадности оставили за бортом своей партии явного победителя этой будущей гонки – Роберта Кеннеди младшего. Поставив бы на него, демократы бы точно выиграли. Кеннеди в своей риторике повторяет Трампа. К тому же он моложе Байдена и Трампа. Все математические расчеты показывали безоговорочную победу Роберта над Дональдом, в случае выдвижения первого от демократов. Видимо это не входило в чьи-то планы. Ну что ж. Жадность – порождает бедность. А нашим болельщикам, лишь могу посочувствовать. Ждите Трампа», – пишет он в своем тг-канале.

Украинский анонимный тг-канал «Дежурный» также открыто «топит» за победу Трампа, утверждая, что он более выгоден для Киева.

«Украинские комментаторы в большинстве своем откровенно боятся прихода Трампа и поэтому «цепляются» за Байдена. Однако, что подразумевает победа Байдана для Украины? По-сути речь идет о продлении на неопределенный срок нынешнего формата войны, когда западная помощь постоянно недостаточна для победы, а озвучиваемые цели выглядят недостижимыми. Трамп, в свою очередь, декларирует желание закончить войну как можно быстрее, причем при всей его «пророссийскости» вряд ли речь идет о каких-то глобальных уступках Путину. В этом плане его победа вполне может оказаться более выгодной для Украины, по крайней мере с точки зрения простых украинцев», – говорится в публикации.

Аналогичное мнение высказывает и автор откровенно неонацистского паблика «Былины Четвертой Империи»:

«На дебатах свежий и энергичный дед Трамп отправил в политический нокаут хилого и уставшего деменционного деда Байдена. Следовательно, есть шанс на мир и окончание войны. Будущий вопрос мира и войны решается именно на американских выборах, а не в Украине, кто бы что ни говорил, и как бы того ни хотелось мечтателям, желающим всю страну переодеть в пиксель и отправить в защиту Угледара. Напомню, что за все годы независимости, при президентах от Республиканской партии, Украина не потеряла ни десятка километров территорий. Тем не менее, в каденции президентов от Демократической партии – потеряла Крым, почти весь Донбасс, не контролирует 2/3 Запорожской области, большую часть Херсонской и даже часть Харьковской», – рассуждает автор канала, заканчивая свой пост распространенным в США призывом «God Bless America».