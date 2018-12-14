Часть многоэтажных самостроев в Ялте будет легализована

14.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Ялта застроена нелегальными многоэтажными самостроями, которые не могут на легальных основаниях быть введенными в эксплуатацию. Однако из-за большого количества обманутых дольщиков власти могут пойти на уступки.

Об этом пишет сегодня «Крымская правда», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Тысячи людей, потративших миллионы рублей на покупку квартиры в Крыму, рискуют остаться ни с чем. Всему виной лживые застройщики, которые взяли у дольщиков деньги и даже построили дома, но умолчали о том, что земля под ними предназначена для индивидуального жилого строительства. Многоэтажку, возведённую на таком участке, по закону невозможно ввести в эксплуатацию, подключить к сетям электро-, водо- и газоснабжения», – пишет газета.

Комиссия Совмина Крыма во главе с вице-премьером Евгением Кабановым, осмотрела более 40 многоэтажных самостроев.

«Как видим, в Ялте этих объектов гораздо больше, чем в других регионах, из-за престижности места расположения и доступности цены у мошенников – однокомнатную квартиру в Ялте они продавали за 1-1,2 млн. рублей, что не соответствует ни рынку, ни здравому смыслу. Здесь сейсмоопасная зона, строительство всегда было дороже, но они продавали ниже рынка почти в два раза», – сказал Кабанов.

По его словам, «кому-то из нерадивых застройщиков придётся сесть в тюрьму». Что касается самих объектов, то некоторые из них будут снесены, а другие все-таки приняты в эксплуатацию.

«Прежде всего мы должны убедиться, что объект построен качественно и соответствует нормам безопасности, долговечности, чтобы люди вообще могли в нём находиться. Второй блок вопросов – это разрешительная документация. Это непростой вопрос, но будем искать пути решения», – заявил Кабанов.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», принадлежавшая Кабанову фирма «Интерстрой» участвовала в застройке Приморского парка в Ялте.