«Часть российской элиты хочет расшатать народную веру в Путина» – Дугин о либеральном хайпе вокруг Милашиной

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Российские власти неожиданно резко отреагировали на сегодняшнее нападение в Грозном на журналистку «Новой газеты Европа» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Нападение действительно было неадекватно жестоким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Женщине перебили пальцы рук, побрили и облили зелёнкой.

Милашина приехала в Чечню из Европы, чтобы присутствовать на суде над Заремой Мусаевой. За этим делом журналистка следит уже давно. В январе 2022 года Мусаева и ее муж, бывший член верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, его жена Зарема Мусаева – были задержаны чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде как свидетели по делу о мошенничестве.

Янгулбаев был вполне лоялен к главе Чечни Рамзану Кадырову, но его сыновья Ибрагим и Абубакар, находящиеся за границей, модерируют телеграм-канал «1Адат», в котором не только нагнетают ненависть к России и русским и критикуют Кадырова, но и восхваляют террористов времен чеченских войн: Басаева, Яндарбиева, Удугова, Умарова, Гелаева. На базе 1ADAT планировалось сформировать чеченское ЧВК в Анкаре на деньги Турции.

Кадыров публично пригрозил всей семье физическим уничтожением за словоблудие, а депутат Госдумы Адам Делимханов и глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев призвали живущих в Европе чеченцев отрезать головы Янгулбаевым и привезти их в республику. Милашину Кадыров назвал террористкой. После этого она заявила, что опасается за свою жизнь и покинула Россию.

До этого на Милашину в Грозном уже нападали. В начале февраля она приехала в Грозный на суд над Исламом Нухановым, выложившим в Интернет видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Кадырова, и обвиненного в незаконном хранении оружия. Тогда Милашину избивали женщины.

И вот, спустя полтора года она решила вернуться. Если бы не сегодняшнее нападение, мы бы и не узнали о том, что Зареме Мусаевой дали 5,5 лет за применение насилия к полицейскому. Ее дело давно забылось.

Но избиение Милашиной произвело не меньший информационный эффект, чем недавний мятеж Пригожина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили об инциденте, и что проверка и следствие по факту нападения уже идут. По его словам, инцидент «требует энергичных мер».

С Милашиной связалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Кадыров после разговора с Москальковой распорядился перевезти Немова и Милашину из Грозного в больницу Беслана. Потом их собираются отправить на лечение в Москву.

Сенатор РФ Андрей Клишас потребовал «жёсткой реакции правоохранительных органов». Другой сенатор Алексей Пушков срочно собирает свою комиссию по информполитике. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с запросом и требованием возбудить уголовное дело. Партия «Новые люди» призывала провести парламентское расследование с включением в рабочую группу депутатов от Чечни.

Расследования потребовало и Минцифры. Ведомство выразило поддержку Милашиной и Немову и пообещало оказать правовую, информационную и финансовую поддержку.

Последнее привело в недоумение члена комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александра Дюкова.

«На каком правовом основании Минцифры РФ собирается оказывать поддержку сотруднице нежелательной организации “Новая газета. Европа”, которой запрещено вести деятельность на территории РФ?», – написал он в своем тг-канале.

Политолог Аркадий Дубнов объясняет реакцию власти желанием убрать со сцены вслед за Пригожиным Кадырова.

«Реакция правящей элиты, – обращения депутатов, сенаторов, омбудсменов в генпрокуратуру – выглядит согласованной. В нынешних российских условиях такое возможно только по команде сверху. Это ещё один, пусть и неожиданный результат мятежа Пригожина. Теперь представилась удачная возможность упредить угрозу еще одной, практически бесконтрольной ЧВК на территории целого российского региона, Чечни», – написал Дубнов.

«Не знаю, кто был инициатором нападения, но так сильно насолить Рамзану Кадырову – еще надо постараться. Теперь все ждут от него решения, которое будет сложным», – солидарен с ним редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

Писатель и публицист Анастасия Миронова считает, что Кадыров может быть отстранен от руководства Чечней.

«Допустив такое, он показал, что не понял существенной смены правил игры. До мятежа и после – разные реальности. Я полагаю, после казуса Пригожина от чеченцев ждут четкого сигнала о готовности быть полностью подконтрольными. Так что, если Кадыров сейчас в лепешку не расшибется, не найдет настоящих исполнителей и заказчиков, ему может сильно подурнеть от навалившихся проблем», – разошлась Миронова.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, видимо, вполне осознал опасность. Он назвал нападение на Милашину и Немова «диверсией и провокацией» против республики и пообещал расследование.

«Это реально кто-то извне типа СБУ сделали, чтобы подставить лидеров Чечни и России? Не смотря на гибридную войну Запада против России, прозападные агенты в России остаются людьми высшего сорта, чьи права показательно защищаются выше, чем права честных людей патриотов России?», – пишет политолог Сергей Марков.

У патриотической общественности избитая Милашина не вызвала ни малейшего сострадания. Ей не могут простить антироссийской пропаганды.

«Она известная повокаторша и иностранный агент. Да, она долгие годы пыталась гадить руководству Чечни и выставлять чеченцев чем-то вроде вселенского зла. Но пачкать об нее руки там никто не будет. Ибо она настолько там презираема, что прикоснуться к ней – буквально харам», – журналистка Юлия Витязева считает избиение Милашиной инсценировкой.

«По поводу происшествия в Чечне у меня одно только замечание. Точнее, недоумение. В 2023 году. Через полтора года после начала СВО. По России разъезжает “журналистка Новой Газеты”. Где же диктатура, батенька?!», – пишет уральский политолог Андрей Перла.

Его коллега Павел Данилин считает, что Милашина должна была быть арестована сразу по возвращении в Россию.

«Доблестные чеченские военные кладут жизни на Украине за Россию. В это время в стране вдруг откуда ни возьмись появляется агент вражеского государства, открыто работающий на западную разведку. Пробравшись в Россию, этот человек тут же направился с оперативным заданием от врага на Северный Кавказ, где намеревался продолжать свою подрывную деятельность. Правильно и целесообразно было бы арестовать этого агента или террориста и предать его суду. Поэтому, конечно, хулиганы, совершившие нападение на вражеского агента, должны быть изобличены и примерно наказаны, в том числе и общественным осуждением», – написал Данилин.

Бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова считает, что Милашина поддерживала в Чечне только сепаратистов, которые сейчас выступают на стороне Украины.

«Елена Милашина очень много врала о тех ситуациях, которые происходили в Чечне. Я находилась в тех зданиях, где она рассказывала, пытают людей, выдавала террористов за геев, раскачивала ЛГБТ-повестку в Чечне. Не защищая никого, она просто врала откровенно, и ей ничего за это не было, потому что были кураторы в спецслужбах и в высших эшелонах власти. Врали про правозащитника, который пропал в Чечне. Вся эта тусовка, вытирающая свои «либеральные» слюни о флаг нашей Родины, орала, что Кадыров его убил. Я его тогда нашла. Живой и здоровый, смеялся, ну загулял мужик», – написала Кашеварова.

Она возмущена тем, как единодушно власть, равнодушная к гибели патриотов, встала на защиту Милашиной и объясняет это тем, что у нее до сих пор есть покровители.

Философ Александр Дугин считает, что мятеж Пригожина и сегодняшний инцидент в Чечне могу привести к либеральному реваншу в России.

«Уже повсюду раздаются голоса: “власть в конец распустила патриотов”, “слишком много патриотизма”, “Кувалда начала свою работу”, а значит… патриотический курс надо свернуть. Иноагентов снова перевести в статус достойных граждан, умолять релокантов вернуться. Сворачивать еще толком и не начавшийся патриотический поворот – значит своими руками демонтировать саму государственность. Сейчас все держится на доверии народа Путину, которого большинство считает настоящим патриотом. Часть окружения Президента из кожи вон лезет, чтобы это доверие расшатать, а веру в Путина опрокинуть», – написал Дугин.