Часть сдавшихся из «Азовстали» казнят, часть – отдадут на обмен

Новости Украины

Часть сдавшихся украинских националистов из подземелий «Азовстали» будет приговорена в ДНР к смертной казни. Однако значительное число представителей ВСУ могут быть и направлены на обмен.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил российский политолог Павел Никаноров.

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«МГБ изучит – и разделит по степени тяжести преступной. Кто навоевал на тюремный срок от двух до пяти – на обмен пойдёт. Палачей – показательно осудят от 10 лет до смертной казни – они получат сполна. Так даже эффективней. Это будет разлад вносить в украинские войска и нацбаты. Типа – «я ещё не натворил дел – можно сдаться – зачем помирать?» – объяснил эксперт.

Он полагает, что «тех, кто пойдёт на эшафот – хватит для пропагандистского эффекта с головой, и для удовлетворения чувства отмщения, а за остальных – меньших преступников – можно наших выменять».

«У этого события два эффекта, два удара по настроениям в ВСУ. Первое – это сама сдача. Второе – если часть пойдёт на обмен. А, значит, теперь в ВСУ будут так думать: «Если сам Азов сдался, нашёл себе оправдание – так чего же мне стесняться сдаваться?!». Плюс – «даже некоторых «азовцев» обменяли – меня и подавно обменяют или отпустят», – пересказал Никаноров логику поведения ВСУ в дальнейшем.