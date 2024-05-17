Часть Севастополя остаётся без света после ночной атаки Украины

Михаил Рябов.  
17.05.2024 12:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Крым, Росатом, Севастополь


Часть Севастополя остаётся без света после самой массированной за все время СВО ночной атаки дронов Украины, о чем свидетельствует карта местного оператора «Севстар» (отключения указаны красным). В школах были отменены занятия. Сейчас подача света по микрорайонам постепенно восстанавливается.


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Городские власти заявили, что аварийная ситуация возникла из-за падения обломков сбитого беспилотника на электроподстанцию. Однако украинские источники уже смакуют видео, снятое очередным несознательным очевидцем, где зафиксировано, что дрон не был сбит и спикировал на объект. Сформулированное новым министром обороны правило «Ошибаться можно – врать нельзя» ставит чиновников в трудное положение, ведь нужно сохранить военную тайну, но в век технологий все запрещенные снимки сразу же тиражируются вражескими медиа.

Соцсети также публикуют фотографии нейтрализованных вблизи берегов Севастополя украинских морских безэкипажных катеров. Часть из них – новая, более опасная модификация, вооруженная не только взрывчаткой, но и ракетными установками (пока что для ударов по охотящимся за БЭКами вертолетов).

В очередной раз следует напомнить предостережения экспертов о том, что украинские БЭКи вскоре могут начать осуществлять хаотичный обстрел Севастополя с целью создания паники. Их нейтрализация необходима далеко за пределами акватории, а не в самой главной базе Черноморского флота.

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