Часть стран ЕС может отказаться от доллара в пользу рубля и юаня   

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 14:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 284
 
Дзен, ЕС, Россия, Финансы


Продолжающие торговые отношения с Россией европейские страны могут быть вынуждены частично отказаться от доллара и перейти на рубль или юань. Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские страны, которые торгуют с РФ, могут перейти если не на рублёвую оплату, то на юань, например?» – спросил ведущий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Продолжающие торговые отношения с Россией европейские страны могут быть вынуждены частично отказаться от доллара...


«Может быть и такое. Потому что вопрос будет стоять в том, что нужен некий товар, который является уникальным, можно купить только в России. Или в других странах будет гораздо дороже. Мы про ресурсы говорим, не про технологии.

И возникает вопрос – либо искать где-то, но дороже. Либо наступить на горло своей песне, и решать вопрос. Кстати говоря, сейчас появилось большое количество решал международного уровня, которые курсируют в том числе между Москвой и другими странами, и предлагают свои услуги, по сложной схеме перечислять деньги», – ответил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть