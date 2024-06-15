Часть стран ЕС может отказаться от доллара в пользу рубля и юаня   

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжающие торговые отношения с Россией европейские страны могут быть вынуждены частично отказаться от доллара и перейти на рубль или юань. Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские страны, которые торгуют с РФ, могут перейти если не на рублёвую оплату, то на юань, например?» – спросил ведущий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Может быть и такое. Потому что вопрос будет стоять в том, что нужен некий товар, который является уникальным, можно купить только в России. Или в других странах будет гораздо дороже. Мы про ресурсы говорим, не про технологии. И возникает вопрос – либо искать где-то, но дороже. Либо наступить на горло своей песне, и решать вопрос. Кстати говоря, сейчас появилось большое количество решал международного уровня, которые курсируют в том числе между Москвой и другими странами, и предлагают свои услуги, по сложной схеме перечислять деньги», – ответил Бондаренко.