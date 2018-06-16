16.06.2018, Мариуполь, Владимир Гладков
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Донбасс, Скандал, Украина

Часть украинских нациков не пустили на оккупационный марш в Мариуполь


Нацполиция остановила на блокпосту автобус с частью украинских радикалов, направлявшихся на марш «Свободный Мариуполь Fest», посвящённый четвёртой годовщине «освобождения Мариуполя от сепаратистов».

Об этом на своей новой странице в Facebook сообщает «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националистов, их автобус был остановлен за населённым пунктом Мангуш на подъезде к Мариуполю.

«Представителей Национального Корпуса полиция не пускает на «Свободный Мариуполь Fest», остановив наш автобус на въезде в город», – говорится в сообщении.

Радикалы утверждают, силовикам пришёл приказ проверить документы всех пассажиров и перефотографировать их. Ситуацию также осложнило то, что у многих националистов и вовсе отсутствуют при себе документы.

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