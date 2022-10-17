Часть вторая: российские ракеты прилетели на Западную Украину

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Новости Украины

Утренние удары по военным и инфраструктуры объектам на Украине продолжились. Вторая волна затронула еще и западную Украину и Николаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что как минимум три взрыва прогремели в Винницкой области. Здесь, напомним, располагается Ладыжинская ТЭС, по которой наносили удары на прошлой неделе.

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Также есть информация о «прилетах» в Ивано-Франковской области. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской областях, а также в Кировоградской, Черниговской и Харьковской. В Хмельницкой и Ровенской области после взрыва произошло аварийное отключение электроэнергии в части региона. В Николаеве БПЛА «Герань-2» атаковал одну из баз размещения боевиков ВСУ.

Также депутат Верховной рады из Одессы Алексей Гончаренко в своем блоге сообщил об ударе ракетами Х-59 по «объектам инфраструктуры» в Одессе.

Украинский политолог Юрий Романенко отмечает, что утренние удары по Украине с использованием беспилотников «Герань» были нанесены с целью вскрыть местонахождение средств ПВО, после чего в сторону «незалежной» полетели крылатые ракеты.

«Вот так это работает. Сначала пускаются дроны, чтобы покачать нашу ПВО и заставить выпустить ракеты, а потом на перезарядке кидается волна тяжелых ракет, чтобы нанести большие разрушения. Это к вопросу тех, кто спрашивает, почему мы не сбиваем «Стингерами» «Шахиды», – отмечает Романенко.

Тем временем, на брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВС России «продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели достигнуты».