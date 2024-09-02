Часть выплат контрактникам СВО уходит на покупку FPV-дронов и другого снаряжения

Любовь Смирнова.  
02.09.2024 16:42
  (Мск) , Симферополь
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Финансы


Выплаты контрактникам, участвующим в СВО, возросли, что позволяет бойцам в первое время не задумываться об обеспечении семьи. Однако зачастую военнослужащим по-прежнему приходится закупать за личные средства транспорт и дроны, хотя ситуация со снабжением в Минобороны, вроде как, улучшилась.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил командир отделения FPV-дронов с позывным «Биркин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выплаты контрактникам, участвующим в СВО, возросли, что позволяет бойцам в первое время не задумываться...

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«У всех есть жёны, дети, родители, и когда боец уходит защищать Родину, то та сумма, которую ему выдаёт государство, позволяет некоторое время его близким и родным не думать о том, что они будут завтра есть, собрать ребёнка в школу и прочее. Соответственно, боец тоже об этом не задумывается и более тщательно выполняет поставленную задачу», – отметил военный.

В настоящее время федеральная выплата составляет 400 тысяч рублей. Столько же бойцы получают из крымского бюджета, если подписывают контракт в республиканском военкомате.

«Несмотря на то, что ситуация со снабжением дронами, снаряжением, обмундированием в Минобороны улучшается, тем не менее, многие бойцы заранее, заходя на контракт в составе какой-то группы или идя в какое подразделение, планируют, что они купят себе для работы. Те же дроны «Mavic», или вот, приехали ребята с fpv-дронами «Овод», которых они купили вчетвером аж 25 штук. То есть, люди сразу едут заряженные, мотивированные.

Знаю, что ребята также впятером сразу на полученные деньги купили себе «Ниву» для передвижения. Заходили они в один из добровольческих батальонов. Поэтому те суммы, которые государство даёт в качестве помощи вновь заходящим контрактникам, – никогда не лишние, они важны и нужны», – заключил «Биркин».

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