Часть западных стран саботируют выделение Украине военной помощи – Данилов

Анатолий Лапин.  
21.04.2023 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Некоторые страны Запада не выполняют свои обещания по поставкам на Украину оружия и техники.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Некоторые страны Запада не выполняют свои обещания по поставкам на Украину оружия и техники....

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Данилов раскритиковал союзников за саботаж, при этом отказавшись конкретизировать, кого именно он имеет в виду.

«Кроме того, что кто-то должен что-то пообещать, это должно быть еще и выполнено. Это очень важная вещь. Я могу сегодня констатировать, что к большому сожалению, не все страны придерживаются определенных сроков поставки той помощи, на которую мы с вами могли рассчитывать, с учетом тех договоренностей, которые были с этими странами достигнуты…

У нас с каждой страной есть свои отношения. Более того, есть договоренности по поставкам, что только с согласия той страны мы можем распространять такую информацию, потому она крайне чувствительна, и я бы не хотел сегодня об этом говорить, не потому что у меня нет большого желания, а потому, чтобы не навредить поставкам», – заявил Данилов.

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