Часть Зе-Рады сбежала за границу, но продолжает получать зарплату

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие депутаты Верховной рады Украины давно выехали в более спокойные и благополучные страны, при этом продолжая получать высокие зарплаты парламентариев.

Об этом в ходе заседания заявила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Пять с половиной лет назад вы поверили в новые лица, которые обещали вам борьбу с коррупцией, свободную экономику, новые правила игры, но случилось то, что эти антикоррупционеры возглавили теперь коррупцию. Больше всего МФО [межфракционных объединений] в этом парламенте, который из «слуг» в основном состоит, это МФО Монако и МФО СИЗО. И сегодня мы рассматриваем представительства МФО Монако. Их выгоняют из комитетов, потому что они где-то там из других стран включаются в комитет (участвуют в заседаниях по видеосвязи, – ред.). Более того, они гадят Украине, потому что за границей, а для них выход как-то был открыт, они продолжают нести абсолютно кремлевские нарративы о московской Церкви», – сказала Геращенко.

Более того, она возмутилась, что некоторые её коллеги содержатся в СИЗО, однако формально продолжают оставаться членами парламента.

«Я хочу еще обратить внимание, что у вас же есть МФО СИЗО. И из СИЗО у вас некоторые люди, я удивляюсь, как они до сих пор на комитет не включаются, но они остаются членами комитета. Более того, у всего этого МФО СИЗО и МФО Монако остаются помощники, которые получают ежемесячно по 140 тысяч гривен, это депутатский фонд на помощников, который вместо того, чтобы идти на поддержку армии, идут на оплату этих помощников», – добавила депутат.