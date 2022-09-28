Частичная мобилизация должна дать старт изменениям в подходе к экономике – Хазин

Новости Украины

Частичная мобилизация вскрыла ряд проблем, которые существуют не только в армии, но и в экономике, где зачастую царит откровенный саботаж.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идёт война на выживание. То есть – у кого больше ресурсов. Да, у нас есть свои проблемы, у Западной Европы свои проблемы, в Великобритании свои проблемы, у США свои проблемы. О нас. Мобилизация частичная показала, что есть проблемы – и очень серьёзные. Меня как экономиста интересует, например, такой вопрос, а что у нас с мобилизационными резервами на предприятиях? У меня есть большое желание эту тему поднять. Я знаю точно, что в прежние времена уничтожались оборонные предприятия пачками. Ну, то есть история, когда было оборонное предприятие, а потом там на этом месте строится жилой комплекс, а особо секретные документы валяются на улице в луже. Вот это вот – я просто знаю такие ситуации. И вот эту ситуацию нужно проверить. Что называется, отработать. Второе, я очень рад, что провели частичную мобилизацию, потому что я это воспринимаю как изменение подхода, в том числе и в экономике. Хотя Песков рассказал, что к экономике это не относится. Но он это сказал от своего имени. Почему? Потому что уже стало понятно, что не смотрят на все усилия Мишустина (а он много чего сделал, последнее, я бы сказал, выдающееся достижение – это отмена бюджетного правила, я думаю, что его уже не введут, в Госдуме это уже невозможно будет протащить), но обеспечить экономический рост и избавиться от падения уровня жизни населения – пока не получилось. Почему? Понятно почему, потому что есть прямой саботаж. Раньше можно было говорить, что это другая политика. А сегодня понятно, что это саботаж в отношении российской экономики со стороны денежной власти. И вот с этим надо что-то делать. Я профессионал, и я понимаю, что делается и как делается», – сказал экономист.

Он также обратил внимание, что несмотря на нынешние отношения с Западом и ситуацию в целом, активный вывод из страны капитала до сих пор не пресечён.

«Я прошу прощения, мы золото продаем. До сих пор. И в Лондон продаем, и ещё куда-то продаем. А зачем мы его вывозим, золото? В сегодняшней ситуации. Я не знаю, что мы за него получаем», – сказал Хазин.