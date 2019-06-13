Частники не дадут снизить цены на продовольствие в Крыму

13.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Запуск движения по железнодорожной части Крымского моста, который состоится уже в этом году, не поможет снизить цены на продовольствие в республике.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам специалиста, продукты питания не поедут в Крым ж/д транспортом, а то, что можно отправлять в вагонах, не станет дешевле из-за собственников подвижных составов.

«Увы, к снижению стоимости товаров на полках магазинов это не приведет. Сегодня в основном весь вагонный парк находится в частных руках, и частные собственники железнодорожного подвижного состава очень не охотно идут на снижение цен за свои услуги. Бытует мнение, что ж/д перевозки сегодня – один из самых дешевых видов доставки грузов. Соглашусь с этим отчасти: в перевозках сырья, инертных материалов и других генеральных грузов ж/д дешевле, но никто не повезет молочную, мясную, сборную продукцию в вагонах. Увы, это уже сложившийся факт», – отмечает экс-министр.

Он убежден, что большинство потребителей открытия железнодорожного сообщения на своих карманах не ощутят.

«В каких же сферах будет эффект? Главное – это строительные материалы, металл, цемент, лес, и другое сырье. Доставлять эти категории грузов станет дешевле. Но получат ли крымчане эту логистическую скидку – не факт. Так как заказчики этих грузовых потоков —компании-грузоотправители с материка», – заявил Цуркин.