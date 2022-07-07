Частный нотариус во Львове отказалась принимать русскоязычных без переводчика

07.07.2022  11:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, Львов, Мова, Украина
Новости Украины

Во Львове посетить нотариуса русскоязычные граждане могут только в сопровождении переводчика.

Соответствующее объявление появилось на дверях одной из городских контор, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный телеканал НТА.

Во Львове посетить нотариуса русскоязычные граждане могут только в сопровождении переводчика. Соответствующее объявление появилось...

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Автор инициативы, нотариус Надежда Курило пропагандистам заявила, что идея появилась после того, как русскоязычные переселенцы из других регионах Украины не могли понять, что она им говорит на мове.

«Много людей с начала войны, которые к нам приехали из других регионов… оказалось и очень досадно удивило, не понимали, что я им разъясняла на украинском языке. Абсолютно не понимали сути, что я говорила», – заявила Курило.

Идея нотариуса очень порадовала львовскую националистку, экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион:

«Проблема с языком в нашем государстве исключительно из-за мягкотелости самих украинцев. Война призывает нас быть жесткими, перпендикулярными, бескомпромиссными – только тогда мы победим. Потому это адресовано, в первую очередь, к украинцам, а не к московитам. Потому что не существует русскоязычного украинца – есть или украинец, или московит, или оборотень».

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