Чубаров рассказал сказку про Новый год в Крыму

25.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров рассказал, как он в Киеве представляет себе Новый год на полуострове.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала Прямой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же сейчас перевели часы. Когда там будет 12.00, какая-то группа людей, будет запускать петарды. Но через час по киевскому времени будет что-то неимоверное. Они там все делают по киевскому времени», – сказал Чубаров.

Он также утверждает, что украинцы, в отличие от русских на Новый год почти не пьют спиртного.