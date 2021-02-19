«Чеченская вакцина» и «сербский патриарх из шляпы» – хамство президента Хорватии

19.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал ЕС за провал вакцинации и предрек сложности в отношениях с Сербией.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Nova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не сдержали обещаний, но когда вакцины появятся, я боюсь, что мы будем бегать по улицам, чтобы найти людей для вакцинации, – заявил Миланович, критикуя сорванные ЕС сроки процесса вакцинации от COVID-19. – Нам не нужно слушать Брюссель во всем. Если бы мы слушали Брюссель, мы бы никогда не приняли закон о конвертации швейцарцев (швейцарского франка в еро – ред.).

Я бы купил вакцины и у чеченской мафии, если бы она их предлагала. Если речь идет о моих гражданах, какой Брюссель? Тут как и с мигрантами – работаем в своих интересах».

Также президент Хорватии усомнился в постулатах европейской пропаганды, которая продолжает утверждать, что Россия, реализуя «Спутник V», не занимается вакцинацией собственного населения.

«В подобной постановке вопроса усомнился даже мой сын, что они, не имея достаточного количества вакцин, в обязательном порядке станут беспокоиться от Сербии и Хорватии. Интересно сколько их вакцин прибыло в Венгрию? Это символично. Но людей вакцинируют не символично, а в реальности», – добавил Миланович.

Также он довольно хамски высказался по поводу избрания нового патриарха СПЦ, который ранее был митрополитом Загребским. По мнению Милановича, новый предстоятель будет находиться под полным контролем властей Сербии, с которыми лидер Хорватии постоянно конфликтует из-за нежелания команды Вучича прогибаться под требования младодемократии.

«Порфирий – человек, который выше стандартов тех, кого избирали до него. Но на него будет оказываться сильное давление. Я не понимаю, как он может быть мостом между Хорватией и президентом Сербии Александром Вучичем? Его роль в этом незначительна. Когда я услышал, что его вытащили из шляпы (грубый намек на апостольский жребий – ред.), моя реакция была: Супер, хорошо! Будет много проблем», – добавил Миланович.