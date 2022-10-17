Чеченские террористы заключили договор с Украиной

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Новости Украины

Чеченские сепаратисты заключили договор с Украиной, чтобы их наемников не преследовали в Европе за участие в боевых действиях.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил один из лидеров террористов, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, получивший политическое убежище в Британии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Закаева, решение об участии чеченских боевиков на стороне Украины было принято в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО.

«24 февраля после нападения России на Украину, после полномасштабной агрессии наше правительство, то есть государственный комитет деоккупации Чеченской республики Ичкерия за рубежом, мы провели совещание в Брюсселе и было принято решение о том, что мы начинаем формировать подразделение, чтобы направить их на Украину для поддержки отражения российской агрессии и для поддержки украинцев.

С этого времени мы начали работу уже непосредственно, чтобы реализовать это постановление. И с первого дня здесь появились добровольцы, люди, в основном это были те, кто находится в европейских странах», – сказал террорист.

«Но нам очень важно было, чтобы этот процесс не имел нелегальный характер, нам необходимо было заключить хоть какое-то соглашение с руководством или представителями руководства Украины. И мы это сделали, чтобы наших бойцов в последующем не преследовали как наемников по всему миру, когда война закончится», – заявил Закаев.